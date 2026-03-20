Lesiones golpean al Monterrey; Rayados tendrá siete bajas para enfrentar a Chivas del Guadalajara

Ciudad de México.- Rayados de Monterrey ha sido uno de los equipos más irregulares a lo largo de Clausura 2026 y actualmente se encuentra luchando para regresar a los puestos que le permitan ingresar a la Liguilla mientras comienza la recta final del torneo. En la jornada 12, se enfrentarán a Chivas del Guadalajara, pero sus aspiraciones para alcanzar la victoria se verán reducidas, pues contarán con siete ausencias en su plantilla.

La primera y una de las más importantes es la de Sergio Canales, quien ha estado fuera de circulación desde hace varios días y para el duelo ante el equipo líder del torneo tampoco estará disponible. El atacante español presentó molestias en el muslo derecho en el duelo contra Tigres y, desde entonces, ha trabajado apartado del grupo, perdiéndose el duelo ante Bravos de Juárez y también quedando fuera de la Concachampions, donde fueron eliminados por el Cruz Azul.

#Deportes | Rayados confirma la baja de Sergio Canales; no participará en la jornada 11 del Clausura 2026 ?uD83DuDC64?https://t.co/GPlJZJYPSh — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 13, 2026

De las más recientes es la de Iker Fimbres, jugador que sufrió una lesión de grado dos en la sindesmosis del tobillo derecho, además de un edema óseo; el listado continúa con Erick Aguirre, elemento que sufre una molestia en el cuádriceps derecho. Igual, Stefan Medina, uno de los pilares defensivos, sigue con su rehabilitación luego de presentar una lesión en el aductor de la pierna derecha.

Todos estos nombres se unen a las bajas ya conocidas de Lucas Ocampos, Alonso Aceves y Víctor Guzmán, quienes también enfrentan un cuadro de molestias musculares. Los futbolistas antes mencionados estarán fuera de las canchas por un tiempo indeterminado, ya que en todos los casos se condicionó su regreso a las actividades conforme vayan avanzando en su respectivo proceso de recuperación.

Por si fuera poco, además de las siete ausencias ya confirmadas, la directiva regiomontana mantiene a Fidel Ambriz y Óliver Torres bajo observación. Cabe recalcar que ambos elementos pudieron trabajar a la par de sus compañeros, pero unas ligeras molestias musculares los pusieron bajo la lupa del cuerpo médico rayado, sin llegar a descartar su participación.

Al momento, 'La Pandilla' se encuentra en la novena posición de la tabla, perdiendo una cantidad considerable de lugares tras haber colectado solamente una victoria en las últimas cinco jornadas. En contraparte, Chivas llegará a la cancha del Estadio BBVA como el líder de la competencia, superando a su más cercano perseguidor por solo una unidad.

Nos vemos este sábado en la Casa Rayada, Pandilla.uD83DuDC4AuD83CuDFFCuD83CuDFDF???@HEB_Mexico pic.twitter.com/VIaptznxla — Rayados (@Rayados) March 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui