Los Yankees no perdonan; envían al 'Marciano' Domínguez a su sucursal de Triple-A

Florida, Estados Unidos.- Con un outfiel saturado de jugadores, el futuro inmediato de Jasson Domínguez con los New York Yankees es Scranton/Wilkes-Barre en Triple-A, lugar a donde el jardinero dominicano fue enviado este viernes por el equipo, que no tiene plaza para el prospecto.

Esto, a pesar de que Domínguez bateaba para .325 con tres jonrones y 10 carreras impulsadas durante los entrenamientos de primavera; pero los jardines de Nueva York ya está asegurados con Aaron Judge, Trent Grisham y Cody Bellinger como sus tres titulares, y los Yankees probablemente quieran su último puesto en el banquillo para un bateador derecho con mejor defensa en lugar del ambidestro Domínguez, un jugador de 23 años que batea mejor desde el lado izquierdo.

Prior to tonight’s game, the Yankees made the following roster moves:

• Reassigned C Ali Sánchez, C Payton Henry and OF Kenedy Corona to minor league camp.

• Optioned RHP Kervin Castro, RHP Yerry de los Santos and OF Jasson Domínguez to Triple-A Scranton/Wilkes-Barre. — New York Yankees (@Yankees) March 20, 2026

Pero esta es una situación que el jardinero ambidiestro dijo comprender al presentarse al campamento. "Como dije antes de que comenzaran los entrenamientos de primavera", declaró Domínguez recientemente, "voy día a día, tratando de hacer mi trabajo. Al final, sea cual sea la decisión, no la controlo. Solo intento ir día a día y ver qué pasa".

El dominicano tendrá que esperar para la titularidad

Después de debutar en la Gran Carpa a finales de la campaña 2023, Domínguez se rompió el ligamento ular derecho. El año pasado tuvo dificultades, bateando .257 con 10 jonrones y 47 carreras impulsadas en 429 apariciones al plato. Defensor por debajo de la media, le costó adaptarse al cambio del centro al jardín izquierdo. Al ser titular en Triple-A, tendrá tiempo de juego regular.

El jugador tuvo un buen desempeño con el bate

A pesar de esto, el manager Aaron Boone ha declarado que cree que Domínguez tendrá un papel importante en las Grandes Ligas esta temporada. Domínguez bateó .257/.331/.388 con 10 jonrones, 47 carreras impulsadas y 23 bases robadas en 123 juegos en 2025. Nueva York también envió a los diestros Kervin Castro y Yerry de los Santos a Scranton y reasignó a los receptores Ali Sánchez y Payton Henry al campamento de ligas menores junto con el jardinero Kenedy Corona.

Fuente: Tribuna del Yaqui