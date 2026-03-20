México vs Portugal sin CR7: ¿Por qué Cristiano Ronaldo no jugará en el Estadio Banorte de CDMX?

Lisboa, Portugal.- Rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cual está a poco más de 80 días de arrancar en la Ciudad de México (CDMX), la afición amaneció este viernes 20 de marzo de 2026 con una mala noticia: Cristiano Ronaldo, uno de los jugadores más admirados en el planeta, no estará presente en el partido entre México y Portugal que se realizará en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) este mismo mes.

La ausencia del astro portugués se confirmó durante las primeras horas de este viernes 20 de marzo, cuando la selección de Portugal compartió su convocatoria oficial para la Fecha FIFA, en la que destaca que el delantero quedó fuera. ¿Cuál fue la razón? Aquí en TRIBUNA te decimos todo lo que se sabe.

OFICIAL: Cristiano Ronaldo queda fuera del México vs Portugal

¿Por qué CR7 no jugará en CDMX?

El motivo principal es una lesión muscular que lo mantiene alejado de las canchas. El delantero sufrió un problema en el tendón de la corva (isquiotibial) a finales de febrero, durante un partido con el Al Nassr frente al Al Fayha. Aunque en un inicio no parecía grave, días después se confirmó que la lesión requería mayor atención. Incluso, el jugador tuvo que viajar a Madrid, España, para continuar con su tratamiento médico.

De acuerdo con los reportes, su recuperación tomará más tiempo del previsto, por lo que no estará disponible para la Fecha FIFA de marzo. Se espera que pueda volver a las canchas hasta después de estos compromisos internacionales. Esta situación también lo deja fuera del partido ante México, que marcará la reinauguración del Estadio Azteca, ahora conocido como Estadio Banorte de cara al Mundial 2026.

Los convocados de Portugal para enfrentar a México

A pesar de la baja de Cristiano Ronaldo, la selección dirigida por Roberto Martínez mantiene una plantilla con figuras importantes del futbol europeo. En la lista destacan nombres como João Félix, Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leão y el arquero Diogo Costa.

La convocatoria completa quedó integrada de la siguiente forma:

En la portería aparecen Diogo Costa, José Sá y Rui Silva.

En defensa figuran Matheus Nunes, Diogo Dalot, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, António Silva y Tomás Araújo.

En el mediocampo están Rúben Neves, Samú Costa, Mateus Fernandes, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes y Rodrigo Mora.

Mientras que en la delantera fueron llamados Ricardo Horta, Pedro Gonçalves, João Félix, Francisco Trincão, Francisco Conceição, Rafael Leão, Pedro Neto, Gonçalo Guedes y Gonçalo Ramos.

Otra ausencia que llamó la atención fue la de Paulinho, delantero del Toluca, quien no logró entrar en la lista final pese a estar considerado previamente.

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¿Cuándo es el México vs Portugal?

El partido entre México y Portugal se jugará el sábado 28 de marzo de 2026, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). El encuentro será un amistoso internacional, pero tendrá un significado especial, ya que marcará la reapertura del Estadio Banorte tras las remodelaciones iniciadas en mayo de 2024, como parte de la preparación para la Copa del Mundo 2026.

Además del duelo ante México, Portugal también enfrentará a Estados Unidos en esta Fecha FIFA, en partidos clave para afinar detalles rumbo al torneo más importante del futbol internacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui