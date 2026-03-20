Mundial 2026 no modificará su calendario; Gianni Infantino asegura que Irán no podrá jugar en México

Ciudad de México.- La Copa del Mundo 2026 se jugará, respetando el calendario inicial presentado en diciembre de 2025, aseguró Gianni Infantino. El presidente de la FIFA afirmó que no permitirán modificaciones en la programación de los compromisos, sentenciando que Irán debe disputar sus partidos en territorio estadounidense y no en México, como se había rumorado en las últimas horas.

Los reportes iniciales del cambio se tuvieron luego de que estallara el conflicto armado entre Estados Unidos, Israel, Irán y otros países en Medio Oriente, fragmentando ya la golpeada relación sociopolítica entre las naciones involucradas. Tras ello, varios funcionarios israelíes declararon que veían inviable participar en la justa mundialista, pues todos sus encuentros serían en tierras norteamericanas.

Tras una primera postura emitida en un comunicado por la FIFA, fue Infantino quien ratificó que esperan que todos los equipos ya clasificados, así como los que consigan su boleto mediante el repechaje, participen conforme al plan inicial. "Ya tenemos un calendario. Pronto tendremos confirmados los 48 equipos y queremos que se celebre según lo previsto".

#Deportes | Se acaban las opciones para Irán en el Mundial 2026; FIFA descarta cambiar sus partidos a México ?uD83CuDF0Ehttps://t.co/pY0MJQ8k2p — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 17, 2026

Al cuestionarle sobre los recientes acontecimientos en Medio Oriente, el presidente del órgano internacional aseguró que ellos solo se enfocarán en tener un evento exitoso y aseguró que la Copa del Mundo es un torneo que servirá para unir a las naciones. "Esperamos que todos los equipos que participen en el Mundial compitan con espíritu de juego limpio y respeto mutuo".

La FIFA no puede resolver los conflictos geopolíticos, pero estamos comprometidos a utilizar el poder del futbol y de la Copa Mundial para construir puentes y promover la paz, ya que nuestros pensamientos están con quienes sufren como consecuencia de las guerras en curso".

FIFA president Gianni Infantino says the World Cup will proceed “as scheduled” with “all teams” taking part, despite uncertainty over Iran, who are drawn to face Egypt, New Zealand and Belgium in the US. (uD83DuDCF8: Reuters) pic.twitter.com/hnWzrtRSGV — CGTN Africa (@cgtnafrica) March 20, 2026

Con ello, puso fin a la intención de México para albergar los juegos de Irán en la justa mundialista. Inclusive, en las últimas horas trascendió que el comité organizador del Mundial 2026 en Monterrey había asegurado que ellos tenían la capacidad organizacional y la infraestructura para recibir los compromisos del combinado asiático.

#Deportes | Monterrey al rescate; Nuevo León podría albergar los partidos de Irán en la Copa del Mundo 2026 uD83CuDDF2uD83CuDDFD?uD83CuDDEEuD83CuDDF7https://t.co/zYxTLI1lFg — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 20, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui