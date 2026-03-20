NBA: Guiados por Wembanyama, los San Antonio Spurs ponen fin a su sequía de playoffs

San Antonio Estados Unidos.- Un tiro en suspensión de Victor Wembanyama puso fin a una espera de seis temporadas y los San Antonio Spurs están de regreso a los playoffs de la NBA, después de imponerse por 101-100 a los Phoenix Suns el jueves por la noche.

El gigante francés anotó 34 puntos y capturó 12 rebotes, pero fue su canasta ganadora la que culminó una frenética remontada en el último minuto para asegurar el puesto entre los seis primeros de la Conferencia Oeste para la escuadra texana. San Antonio (52-18) está a tres partidos de Oklahoma City (55-15) por el primer puesto del Oeste.

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De'Aaron Fox añadió 23 puntos y Julian Champagnie sumó 14 en la cuarta victoria consecutiva de los Spurs. Collin Gillespie anotó 24 puntos y Devin Booker 22 para los Suns, que se mantienen séptimos en el Oeste. Fox encestó una bandeja que redujo la ventaja de Phoenix a un punto (100-99) con 26.6 segundos restantes, lo que obligó al entrenador de los Suns, Jordan Ott, a pedir un tiempo muerto cuando el mismo Fox y Dylan Harper atraparon a Booker a media cancha con 11.7 segundos restantes. San Antonio cometió falta inmediatamente en el saque de banda siguiente, pero Rasheer Fleming falló ambos tiros libres.

El duelo resultó muy peleado

Luego, Wembanyama recibió el balón y agotó el reloj hasta sus últimos segundos antes de detenerse para marcar la canasta de la victoria sobre la marca de Oso Ighodaro. Wembanyama ha dicho que quiere que los Spurs ganen 60 partidos. También cree que San Antonio puede mejorar tanto en ataque como en defensa para lo que espera sea una larga carrera en postemporada.

El disparo de Wemby selló el boleto de los Spurs

Gillespie anotó 5 de 7 triples para abrir el partido mientras los Suns tomaban una ventaja de 39-28. Phoenix acertó 8 de 16 triples en la primera mitad. San Antonio abrió el tercer cuarto con un parcial de 19-11 para tomar una ventaja de 71-70, la primera desde los últimos minutos del primer cuarto. Booker respondió anotando siete puntos consecutivos mientras Phoenix recuperaba la ventaja. Booker sumó 14 puntos en el tercer cuarto.

Fuente: Tribuna del Yaqui