¡Orgullo nacional! Álvaro Fidalgo rompe el silencio tras ser convocado a la Selección Mexicana

Ciudad de México.- La Selección Mexicana dio a conocer el listado de jugadores convocados para disputar los compromisos en la fecha FIFA de marzo y uno de los nombres que resaltó en el listado fue Álvaro Fidalgo. Tras recibir la noticia, el 'Maguito' plasmó su reacción en las redes sociales, expresando el orgullo que representa para él el portar por primera ocasión la playera 'Tricolor'.

Cabe recordar que Fidalgo es nacido en España, pero desde noviembre del 2024 completó el proceso de naturalización, recibiendo la ciudadanía mexicana. Aun con ello, el centrocampista tuvo que esperar hasta febrero pasado para recibir la autorización de la FIFA, pues uno de los requerimientos principales es pasar más de cinco años con residencia oficial en el país al cual deseas representar.

#Deportes | Álvaro Fidalgo recibe la primera convocatoria por México; enfrentará a Portugal y Bélgica ?uD83CuDDF5uD83CuDDF9uD83CuDDE7uD83CuDDEAhttps://t.co/2W9KcjDVfX — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 19, 2026

La lista se publicó justamente cuando el mediocampista estaba en la cancha, apoyando al Real Betis en su victoria sobre el Panathinaikos que los clasificó a los cuartos de final de la Europa League. Un día después y a través de su cuenta de X, Álvaro dejó en claro el orgullo que representa para él representar a México en el futbol internacional.

Estoy viviendo momentos muy importantes en mi carrera; hoy siento orgullo por este llamado y todo el trabajo de años que hay detrás. También mucha ilusión por defender a la selección de un país que siento como mi casa".

También envió un mensaje de agradecimiento para todos los aficionados mexicanos que le han mostrado todo su apoyo desde el 2021, cuando llegó al América siendo un desconocido, y fue en dicho club donde se terminó convirtiendo en uno de sus máximos ídolos. "Profundo agradecimiento por la confianza y una responsabilidad enorme de estar a la altura de un país y de una afición como la mexicana".

Estoy viviendo momentos muy importantes en mi carrera…

Hoy siento orgullo por este llamado y todo el trabajo de años que hay detrás. También mucha ilusión por defender a la selección de un país que siento como mi casa. Por supuesto, profundo agradecimiento por la confianza y… pic.twitter.com/AToNhuuf2z — Alvaro Fidalgo (@Alvaro10fidalgo) March 20, 2026

Álvaro Fidalgo vivirá una tarde especial el 28 de marzo, pues, además de volver a pisar el césped del Estadio Azteca, tendrá su debut con el 'Tricolor' enfrentando a Portugal y días después se medirá ante Bélgica. A través de estos partidos amistosos, el 'Maguito' buscará ganarse su lugar en la convocatoria permanente del 'Vasco' Aguirre y ser tomado en cuenta para la Copa del Mundo 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui