Prospecto de los Boston Red Sox será refuerzo de los Venados de Mazatlán en la LAMP

Mazatlán, Sinaloa. – A pesar de que todavía faltan meses para que arranque la temporada 2026-2027 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), los Venados de Mazatlán siguen moviendo sus piezas; este viernes 20 de marzo, el equipo anunció la llegada de un nuevo pelotero.

Se trata de Nick Lucky, un bateador zurdo que fue seleccionado en la ronda 14 del Draft 2018 por los Boston Red Sox, organización con la que jugó en sucursales, llegando hasta la Triple A, quedándose muy cerca de dar el salto al primer equipo y debutar en las Grandes Ligas.

Originario de Pensilvania, el nuevo cañonero llega al puerto con un largo recorrido en el diamante. Durante el verano pasado, vio acción en ligas independientes en Estados Unidos, donde inclusive tuvo su mejor momento, ya que registró un sólido promedio de bateo de .293 y un OPS de .891, números que reflejan su capacidad para batear.

Poder zurdo al puerto uD83DuDD25



Nick Lucky se incorpora a los @venadosbase para fortalecer la ofensiva uD83DuDCAAuD83CuDFFC #LigaARCO?? pic.twitter.com/jGPfZQ2wDO — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) March 20, 2026

El año pasado, igualmente, el pelotero estadounidense logró conectar 17 cuadrangulares, 87 carreras producidas y robarse 28 bases, además de registrar un sólido OPS de .891, números que intentará igualar en su primera estadía en el beisbol invernal de México.

Igualmente, Lucky se destaca por tener contacto oportuno y ocasional, características que encajan perfectamente con el estilo de juego de una de las organizaciones de mayor historia de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), como lo son los Venados de Mazatlán. Pero igualmente sobresale por su versatilidad defensiva, ya que puede cubrir los jardines como en el cuadro, brindando opciones estratégicas al cuerpo técnico.

Nueva era

Pero este no es el único movimiento que ha hecho el conjunto del puerto de Sinaloa, ya que hace unas semanas anunciaron la llegada de Ramón Ríos, así como a los serpentineros Aldo Montes, Fernando Olguín y Roel Ramírez. Dichos elementos llegaron a cambio de Ramiro Peña, al jardinero Fabricio Macías y a los lanzadores Édgar Torres y Nolan Kingham. Mientras que en el banquillo los Venados de Mazatlán también comienzan una nueva era; en febrero presentaron a Chris Roberson como el nuevo estratega.

uD83DuDEA8 SORPRESA EN #MAZATLÁN uD83EuDD8C



CHRIS ROBERSON será MANAGER de #Venados para la Temporada 2026-27 de la #LMP.



?? #Venados fue el peor equipo de oa Temporada pasada de la #LMP. pic.twitter.com/Mojh4dP25i — Joframaso (@joframaso) February 20, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui