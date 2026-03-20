Pumas vs Águilas del América; horarios y canales para ver el 'Clásico Capitalino' del Clausura 2026

Ciudad de México.- La jornada 12 del Clausura 2026 tendrá varios duelos interesantes, pero uno de ellos es el que enfrente a las siempre contendientes Águilas del América ante los Pumas. La nueva edición del 'Clásico Capitalino' llega en un punto clave para el conjunto de Coapa, pues está intentando encontrar su mejor versión de cara al cierre del certamen.

Al compromiso en el Estadio Olímpico Universitario es la escuadra local quien llega en un mejor momento; Pumas se encuentra en la quinta posición de la tabla luego de colectar cinco victorias, mismo número de empates y solo un descalabro, alcanzando los 20 puntos. Por su parte, las Águilas llegan en el séptimo lugar, recuperando varias posiciones tras un arranque de certamen complicado en el que peleaban en la parte baja de la clasificación.

Los comandados por Efraín Juárez tendrán su segundo encuentro consecutivo en casa luego del dramático empate que tuvieron ante el Cruz Azul. Fue 'La Máquina' quien dominó el inicio de las acciones e inclusive se fueron a los vestuarios con una cómoda ventaja en la pizarra parcial; ya en la parte complementaria, los universitarios tuvieron mejor despliegue ofensivo y con un tanto de Juninho Vieira, además de un gol en propia puerta de Willer Ditta, pudieron igualar los cartones a dos anotaciones por bando.

#Deportes | Cruz Azul y Pumas reparten puntos con electrizante duelo en la jornada 11 del Clausura 2026 ?https://t.co/AI2FzAC7pe — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 15, 2026

En cambio, las Águilas vienen de un duelo ante el Mazatlán FC, que no pudo ofrecer mayor resistencia, y los de Coapa firmaron su quinta victoria del torneo con anotaciones de Raphael Veiga y Vinicius de Lima. El marcador no reflejó el dominio que impusieron los dirigidos por André Jardine, quienes lideraron todas las estadísticas, triplicando los remates, tiros al arco y pases que la escuadra sinaloense.

En la previa de este importante encuentro, la directiva universitaria se quitó de encima uno de los pendientes más grandes de los últimos meses, pues durante la tarde del viernes, 20 de marzo, se confirmó la renovación de Keylor Navas. El guardameta costarricense garantizó su permanencia en Pumas hasta el 2027 y en el contrato se incluyó una cláusula para extender el acuerdo por un año más.

uD83DuDC3E ¡LA PORTERÍA DE PUMAS TIENE NOMBRE Y APELLIDO, SE LLAMA KEYLOR NAVAS!



¡Es oficial! La historia continúa. Nos emociona anunciar que nuestro capitán líder, Keylor Navas, ha renovado su compromiso con los Pumas de la UNAM. uD83CuDDE8uD83CuDDF7uD83EuDDE4



Desde su llegada, el portero costarricense ha… pic.twitter.com/GaVZXfekfZ — PUMAS (@PumasMX) March 20, 2026

Horarios del Águilas del América vs. Pumas

Estadio: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

Fecha: Sábado, 21 de marzo

Horario: 21:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TUDN/ VIX Premium

¡#VuelaElAve en el Clásico Capitalino! uD83EuDD85



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uD83DuDCC5 Sábado 21 de marzo

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Fuente: Tribuna del Yaqui