¡Que 'Terrible'! Exboxeador mexicano es vinculado a proceso por abuso sexual agravado

Ciudad de México.- De nueva cuenta, el boxeo vuelve a ser noticia nacional, pero no por un nuevo éxito, sino porque uno de los pugilistas mexicanos más exitosos deberá enfrentar una nueva batalla, aunque ahora será contra la justicia. Erick Isaac, también conocido con el apodo del 'Terrible', fue vinculado a proceso por un presunto abuso sexual agravado.

La denuncia en contra de quien lograra convertirse en el primer púgil mexicano en ganar cuatro títulos mundiales en diferentes divisiones se presentó desde junio de 2025, cuando se desempeñaba como titular de la Secretaría del Bienestar en el Ayuntamiento de Tijuana. Precisamente, la querella fue interpuesta por una trabajadora de la dependencia, quien lo acusó por abuso sexual.

En las declaraciones asentadas en el acta por la Fiscalía General del Estado de Baja California, se estableció que la agresión ocurrió mientras la mujer realizaba sus labores dentro del Palacio Municipal. La víctima detalló que fue llamada a la oficina de Erick N y, al ingresar, el exdeportista cerró la puerta para luego realizar insinuaciones de índole sexual, además de besarla a la fuerza; sin embargo, logró escapar luego de que alguien llegara a dicho cubículo.

uD83DuDEA8 “El Terrible”, ex boxeador mexicano y campeón mundial, es vinculado a proceso por abuso s*xual agravado uD83DuDEA8https://t.co/eTNPS5L8wF pic.twitter.com/S66xw7DZbQ — La Afición (@laaficion) March 20, 2026

Tras ello, se dio la renuncia inmediata del 'Terrible', quien debía comenzar el proceso judicial, el mismo que tuvo varios retrasos en su audiencia inicial y que finalmente se realizó este jueves 19 de marzo. Tras más de 20 horas de deliberación, un juez determinó la vinculación a proceso del expugilista.

Trascendió que la FGE impuso varias medidas cautelares para Erick N, como no tener cualquier tipo de contacto con la víctima y su entorno, con el fin de brindarle la mayor protección posible. Además, se estableció un plazo no mayor a cuatro meses para que la Fiscalía cierre el periodo de investigación complementaria.

Este no fue el primer señalamiento contra Erick Isaac como presunto agresor sexual, pues en enero de 2024, una exempleada del ahora comentarista y analista lo acusó de haber intentado abusar de ella en 2013. En aquella ocasión, la queja fue desestimada, atribuyéndola a una campaña de desprestigio, ya que el 'Terrible' aspiraba a alcanzar la alcaldía de Tijuana.

A finales de julio será la próxima audiencia, en la que Erik Morales enfrentará los cargos en su contra, derivados de las investigaciones que se prolongarán durante cuatro meses.https://t.co/PgYTiWa7Jt — ZETA Tijuana (@ZETATijuana) March 20, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui