Rayos de Hermosillo vs Ángeles de la Ciudad de México EN VIVO; dónde VER la Cibacopa 2026

Ciudad de México.- Rayos de Hermosillo reanudará su actividad en la Liga Mexicana de Baloncesto Cibacopa 2026, donde se mantiene en la pelea por escalar a la parte alta de la tabla. En lo que será su octava serie del año, pero la primera de la segunda vuelta, la quinteta sonorense tendrá una dura prueba al medirse ante los Ángeles de la Ciudad de México.

Ambas escuadras cerraron la primera mitad de la campaña con marca idéntica de seis triunfos y ocho derrotas, logrando recomponer el camino tras un arranque complicado en el que compartieron el fondo de la clasificación. La serie promete intensidad de principio a fin, ya que, además de igualar en récord, Rayos ha mostrado mejores números como visitante, los mismos que contrastan con la fortaleza de los capitalinos en casa.

Los dirigidos por el coach Elián Villafañe buscarán reencontrarse con la victoria luego de sufrir dos dolorosas derrotas en casa, cuando recibieron a los Astros de Jalisco. El primer compromiso terminó con marcador de 86-64, dejando en evidencia varios problemas defensivos, al permitir 30 puntos en la pintura y conceder 44 rebotes.

El segundo duelo en la Arena Sonora fue más parejo e incluso los locales dominaron gran parte del encuentro; sin embargo, la quinteta jalisciense tuvo un cierre contundente en el último cuarto, donde concretaron 31 unidades. Pese a no conseguir el triunfo, fue Kiandre Gaddy de Rayos quien lideró la ofensiva total en puntos.

Por su parte, los Ángeles afrontarán su segunda serie consecutiva en casa, luego de recibir a Pioneros de Los Mochis, con quienes dividieron resultados: se impusieron en el primer duelo por 115-84, pero cayeron en el segundo compromiso. Los capitalinos contaron con Dayon Lynn Griffin como figura, tras firmar una actuación de 36 puntos, 11 rebotes y ocho asistencias.

Horarios de Rayos de Hermosillo vs. Ángeles de la CDMX

Sede: Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, CDMX

Fechas: Juego 1 - sábado, 21 de marzo / juego 2 - domingo, 22 de marzo

Horario: Juego 1 - 18:15 horas/ juego 2 - 16:15 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TVC Deportes

Fuente: Tribuna del Yaqui