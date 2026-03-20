Saltan al campo para jugar los primeros 18 hoyos en el torneo Anual de Golf del Grupo Bours

Ciudad Obregón, Sonora.- De nueva cuenta, las instalaciones del Club de Golf de Ciudad Obregón abren sus puertas para albergar una edición más (54) del Torneo Anual de Golf del Grupo Bours, el cual se pone en marcha este sábado con salidas por escopetazo a partir de las 12:30 horas.
La competencia de sábado y domingo desarrollará hoy los primeros 18 hoyos de 36 programados en el sistema medal play (stroke) e individual. El torneo, en el que participarán poco más de cien golfistas, concluirá mañana con los 18 hoyos restantes y las salidas están programadas para las 9:00 horas, también por el clásico escopetazo.
Como premio principal, dos automóviles estarán a disposición de los golfistas participantes para el primer hole-in-one en el hoyo 16; un Ford Territory modelo 2026 en los primeros 18 hoyos, y una Ford Edge Hibrida 2026 para en la segunda y última ronda del torneo.
Además habrá premios para los mejores 0'yeses de los hoyos dos, cuatro, seis y catorce. Doce mil pesos para el primer lugar en cada hoyo, una bolsa para palos de golf para el segundo lugar. Los terceros sitios obtendrán un certificado del 50 por ciento de la inscripción para el Anual de Invitación 2026, además la competencia de la Bola al Centro en el hoyo diez (sábado), con cinco mil pesos de premio para el ganador.
De igual manera, este sábado habrá un mini torneo de aproach para los jugadores, después de finalizar los primeros 18 hoyos. El domingo a partir de las 10:00 horas se iniciará el torneo de putt para niños. Se premiará con trofeos a los tres primeros lugares de cada categoría: ‘AA’, ‘A’,‘B’, ‘C’, ‘D’, Damas categoría única y Seniors mayores de 65 años.
LOS CAMPEONES...
(Ganadores de las últimas 14 ediciones del torneo)
CATEGORÍA 'AA'
Edición Jugador Totales
40 Gregorio Lizcano 147
41 Alfredo Santini 145
42 Leobardo Sánchez 144
43 Gilberto Félix Bours 137
44 Gilberto Félix Bours 140
45 Sebastián Iberri 144
46 Sebastián Iberri 141
47 Gerardo Reyes 147
48 Leobardo Sánchez 143
49 Gilberto Félix Bours 147
50 Gerardo Reyes 141
51 Francisco Alberto Pérez 143
52 Carlos Gutiérrez E 141
53 Martín Flores 149
54 ¿?
Fuente: Tribuna del Yaqui