Saltan al campo para jugar los primeros 18 hoyos en el torneo Anual de Golf del Grupo Bours

Este sábado se juegan los primeros 18 hoyos del 54 Torneo de Golf del Grupo Bours, en las instalaciones del Club de Golf de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- De nueva cuenta, las instalaciones del Club de Golf de Ciudad Obregón abren sus puertas para albergar una edición más (54) del Torneo Anual de Golf del Grupo Bours, el cual se pone en marcha este sábado con salidas por escopetazo a partir de las 12:30 horas.

La competencia de sábado y domingo desarrollará hoy los primeros 18 hoyos de 36 programados en el sistema medal play (stroke) e individual. El torneo, en el que participarán poco más de cien golfistas, concluirá mañana con los 18 hoyos restantes y las salidas están programadas para las 9:00 horas, también por el clásico escopetazo.

Se esperan cerca de 120 competidores al evento

Como premio principal, dos automóviles estarán a disposición de los golfistas participantes para el primer hole-in-one en el hoyo 16; un Ford Territory modelo 2026 en los primeros 18 hoyos, y una Ford Edge Hibrida 2026 para en la segunda y última ronda del torneo.

El torneo es uno de los más añejos del club

Además habrá premios para los mejores 0'yeses de los hoyos dos, cuatro, seis y catorce. Doce mil pesos para el primer lugar en cada hoyo, una bolsa para palos de golf para el segundo lugar. Los terceros sitios obtendrán un certificado del 50 por ciento de la inscripción para el Anual de Invitación 2026, además la competencia de la Bola al Centro en el hoyo diez (sábado), con cinco mil pesos de premio para el ganador.

De igual manera, este sábado habrá un mini torneo de aproach para los jugadores, después de finalizar los primeros 18 hoyos. El domingo a partir de las 10:00 horas se iniciará el torneo de putt para niños. Se premiará con trofeos a los tres primeros lugares de cada categoría: ‘AA’, ‘A’,‘B’, ‘C’, ‘D’, Damas categoría única y Seniors mayores de 65 años.

LOS CAMPEONES...

(Ganadores de las últimas 14 ediciones del torneo)

CATEGORÍA 'AA'

Edición Jugador Totales

40 Gregorio Lizcano 147

41 Alfredo Santini 145

42 Leobardo Sánchez 144

43 Gilberto Félix Bours 137

44 Gilberto Félix Bours 140

45 Sebastián Iberri 144

46 Sebastián Iberri 141

47 Gerardo Reyes 147

48 Leobardo Sánchez 143

49 Gilberto Félix Bours 147

50 Gerardo Reyes 141

51 Francisco Alberto Pérez 143

52 Carlos Gutiérrez E 141

53 Martín Flores 149

54 ¿?

Fuente: Tribuna del Yaqui

