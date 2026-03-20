Santiago Giménez regresa a las canchas; es convocado por el AC Milan después de cinco meses

Ciudad de México.- Luego de todas las complicaciones en su proceso de rehabilitación, Santiago Giménez se encuentra listo para regresar a las canchas y será con el AC Milan. El atacante mexicano volvió a aparecer en las convocatorias de Massimiliano Allegri, por lo que podría tener actividad ante el Torino, partido de la Serie A.

Cabe recordar que 'Santi' ha estado en la lista de lesionados desde octubre del 2025, cuando recibió una dura entrada en un compromiso ante el Atalanta, por lo que tuvo que salir de cambio y posteriormente fue inhabilitado por el cuadro 'Rossoneri'. Luego de no tener mejora con el tratamiento conservador, Giménez terminó visitando el quirófano para solucionar el problema que tenía en el tobillo izquierdo.

El primer indicio de su regreso se dio hace un par de semanas, cuando el entrenador del AC Milan reveló que ya había concluido su primera parte del proceso y ahora comenzaría a trabajar con el grupo de fisioterapeutas. Desde entonces, permanecía trabajando en el gimnasio y teniendo ejercicios paulatinos en cancha, hasta que logró reincorporarse en su totalidad al resto de sus compañeros.

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Fue en una conferencia de prensa previa a la jornada 30 de la Serie A que Allegri afirmó que Santiago ya se encontraba recuperado al 100 por ciento y sería incluido en la convocatoria para enfrentar al Torino. "¿Giménez? Él está muy bien, estará convocado", afirmó el estratega italiano.

"#Gimenez convocato": l'annuncio di Allegri in vista di #MilanTorino sancisce il ritorno del messicano uD83DuDD34??uD83DuDD19https://t.co/hbzx8bSA0t — GOAL Italia (@GoalItalia) March 20, 2026

Ahora, plenamente en un perfecto estado físico, el delantero mexicano buscará demostrar su mejor faceta en el circuito italiano, tras haber tenido una desafortunada participación en la primera parte de la temporada 2025-2026 de la Serie A. Antes de su lesión, Giménez había registrado actividad en nueve compromisos donde no pudo marcar un solo gol y se conformó con una asistencia en más de 600 minutos.

A pesar de su recuperación, el 'Bebote' fue una de las mayores ausencias en el listado de la Selección Mexicana para la fecha FIFA de marzo. De manera extraoficial, se supo que la decisión de no convocarlo se hizo en conjunto entre Javier Aguirre y la directiva del AC Milan, priorizando que el delantero permaneciera con el equipo para no causar una recaída de mayor gravedad.

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Fuente: Tribuna del Yaqui