Todos 'jalando juntos' en apoyo a Cruz Roja: Arranca el segundo Torneo Pesca de Jurel en San Carlos

Guaymas, Sonora.- Ya todo está listo para que este sábado 21 de marzo se ponga en marcha la segunda edición del Torneo Pesca de Jurel en San Carlos, Sonora, organizado por Tetakawi. Además de que el certamen reunirá a los pescadores más importantes de la región, será en beneficio de la Cruz Roja, convirtiéndose en un evento con causa y sumamente auténtico.

Todo está listo

Se esperan alrededor de 160 participantes de diferentes regiones del país, asimismo serán un total de 29 yates los que formen parte de esta gran competencia deportiva. Este viernes, organizadores del evento la dieron la bienvenida a los pescadores en el maravilloso Club de Yates de San Carlos. Los concursantes acompañados por sus seres queridos, fueron parte de una histórica actividad rompehielo, donde convivieron degustaron de diferentes bebidas y aperitivos.

Gran bienvenida

En este primer día de acciones se realizó el registro del evento, se entregaron las jerseys y gorras conmemorativas. Al mismo tiempo se hizo lectura del reglamento del torneo, en el cual se decretó que el horario de pesca será este sábado de 7:00 a las 140:00 horas.

Cabe destacar que la única especie de pez que participa en este torneo es el jurel (Yellowtail). Mientras que la ceremonia de premiación y comida será en el Club de Yates a partir de las 15:00 horas. Habrá grandes bolsas para los ganadores; 50 mil pesos para el primer lugar, 30 mil para el segundo y 20 mil para el tercero. Igualmente habrá premio para el cuarto y quinto lugar.

Premios

Primer lugar: 50 mil pesos

Segundo lugar: 30 mil pesos

Tercer lugar: 20 mil pesos

Cuarto lugar y Quinto lugar: Cinco mil pesos

Los pescadores están listos

Detalles

El horario de la pesca será el sábado 21 de marzo de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

El punto de salida será a la altura de la formación rocosa conocida como 'Cara de Indio'

La Estación de Pesaje abre a las 12:00 p. m. y cierra a las 2:00 p.m.

La única especie de pez que participa en este torneo es el jurel (Yellowtail)

Mínimo 5 pescadores registrados por equipo, por yate o embarcación.

Los 5 peces de mayor peso serán premiados. Solo se tomarán en cuenta los peces presentados por pescadores registrados.

La ceremonia de premiación y comida será en el Club de Yates en la Marina San Carlos a partir de las 3:00 p. m.

Fuente: Tribuna del Yaqui