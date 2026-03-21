Barcelona vs Rayo Vallecano; horarios y canales para ver EN VIVO al jornada 29 de LaLiga

Ciudad de México.- El Barcelona tendrá una jornada tranquila, pues no pondrá en juego el liderato de LaLiga por la cómoda ventaja que consiguió durante sus compromisos anteriores. En la jornada 29, los dirigidos por Hansi Flick volverán a pisar la cancha del Camp Nou para recibir a un golpeado Rayo Vallecano.

La escuadra catalana sigue como líder del circuito español tras acumular 23 victorias, un empate y cuatro descalabros en 28 jornadas disputadas, incluyendo cuatro triunfos de manera consecutiva en sus últimos cinco compromisos. Con estos números, el Barcelona alcanza las 70 unidades, superando por cuatro al Real Madrid, lo que garantiza su permanencia como líder del circuito sin importar los resultados.

En su encuentro más reciente dentro del torneo español, el Barcelona recibió al Sevilla, a quienes les propinaron una goleada contundente, apoyados por el despliegue ofensivo de Raphinha. El atacante brasileño se cargó un triplete a su cuenta, mientras que Dani Olmo y Joao Cancelo completaron la cuota de cinco anotaciones por parte del conjunto blaugrana; Oso y Djibril Sow descontaron para la visita.

#Deportes | Triplete de Raphinha guía al Barcelona en la goleada sobre el Sevilla y se asegura como líder en LaLiga uD83CuDDEAuD83CuDDF8?https://t.co/42krEvwuMo — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 15, 2026

En contraparte, el Rayo Vallecano se encuentra en el peldaño 14 de la tabla, aunque librando por poco margen los puestos de descenso con sus siete victorias, once empates y 10 descalabros. La escuadra franjirroja intentará reencontrarse con el triunfo luego de repartir unidades en cuatro de sus últimos duelos, incluyendo el empate ante el Levante en la jornada anterior.

Este será el segundo duelo entre el Barcelona y el Rayo Vallecano en la temporada actual de LaLiga, pues ya durante la jornada 13 se habían enfrentado en un compromiso que finalizó con empate a un tanto en el marcador, aunque Joan García fue el héroe para los catalanes, impidiendo la sorpresiva derrota con varias intervenciones exitosas. Dicho duelo estuvo marcado por la polémica arbitral luego de que, aparentemente, se haya beneficiado al Barça con un par de dudosas decisiones.

#Deportes | Alivio en el Barcelona: Joan García no presenta lesión tras duelo de Champions LeagueuD83DuDE2E?uD83DuDCA8?https://t.co/hrIgAI3HH9 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 19, 2026

Horarios del Barcelona vs. Rayo Vallecano

Estadio: Camp Nou, Barcelona, España

Fecha: Domingo, 22 de marzo

Horario: 07:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports

When and where to watch FC Barcelona v Rayo Vallecano uD83CuDF0F



uD83DuDC49 https://t.co/bZWNklhd2p pic.twitter.com/K1gKUodp8Y — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui