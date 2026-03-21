Copa del Mundo 2026; fechas y horarios para el Repechaje de la FIFA en Monterrey y Guadalajara

Ciudad de México.- La Copa del Mundo 2026 será la más grande jamás organizada, pues, además de celebrarse en conjunto entre México, Estados Unidos y Canadá, contará con la participación de 48 selecciones, de las cuales 42 ya están definidas. El resto se jugarán su boleto mediante las rondas de repechaje y México tendrá dos sedes que otorgarán un cupo cada una.

Las ciudades elegidas para albergar los encuentros internacionales son Monterrey, Nuevo León, y Guadalajara, Jalisco, siendo también dos de las urbes que alojarán partidos oficiales del Mundial 2026. El repechaje de la FIFA será un ejercicio previo, tanto para el Estadio BBVA como para el Estadio Akron, para verificar su funcionalidad, además de que también serán las pruebas de movilidad e infraestructura para las ciudades antes mencionadas.

¿Cuál es el formato para el repechaje de la FIFA?

Cada una de las sedes recibirá a tres equipos, siendo el mejor posicionado en el ranking de la FIFA el que avanzará de manera directa a la final. Los combinados restantes se enfrentarán en un duelo de eliminación directa y el ganador de este se medirá contra el equipo restante ya instalado en la última instancia.

#Deportes | España encabeza el último ranking FIFA del 2025; Selección Mexicana queda fuera del top 10 ?uD83CuDDEAuD83CuDDF8https://t.co/dSKg5V3sZ2 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 24, 2025

El ganador de esa final obtendrá su pase a la Copa del Mundo 2026, donde se integrará al resto de clasificados. Este será un formato espejo, ya que tanto en Monterrey como en Guadalajara se usará el mismo formato, por lo que en total se otorgarán dos boletos a la justa mediante la repesca en México.

Partidos del repechaje del Mundial 2026

Monterrey

Semifinal: Bolivia vs. Surinam - jueves, 26 de marzo - 16:00 horas

Final: Irak vs. ganador de la semifinal - martes, 31 de marzo - 21:00 horas

Guadalajara

Semifinal: Nueva Caledonia vs Jamaica - jueves, 26 de marzo - 15:00 horas

Final: República Democrática del Congo vs. ganador de la semifinal - martes, 31 de marzo - 15:00 horas

*Nota: Uso horario de la CDMX

¡El camino hacia la #CopaMundialFIFA comienza con el Torneo Clasificatorio! ???



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Además del Repechaje Internacional que se disputará en México, se tendrá otra zona de repesca, la cual repartirá los últimos cupos para la Copa del Mundo 2026 en la región que comprende la UEFA. Es por ello que para finales de este mes, ya se conocerán a todos los representativos que lucharán por el sueño de conquistar el torneo de selecciones más importante.

Fuente: Tribuna del Yaqui