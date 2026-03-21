Cruz Azul empata con el Mazatlán y pierde la oportunidad de recuperar el liderato del Clausura 2026

Mazatlán, Sinaloa.- El Cruz Azul visitó tierras sinaloenses para enfrentarse al Mazatlán FC y lo que en el papel lucía como un juego de trámite se les terminó complicando a tal punto que finalizó con empate en el marcador, aunque pidiendo la hora. 'La Máquina' repartió puntos, perdiendo así la oportunidad de recuperar el liderato del Clausura 2026 luego de 12 jornadas disputadas.

Los dirigidos por Nicolás Larcamón comenzaron las acciones con demasiada confianza y regresaron a las deficiencias ofensivas mostradas en los encuentros anteriores, pues desperdiciaron varias oportunidades claras, lo cual les cobró factura en la recta final del partido. En contraparte, se encontraron con unos 'Cañoneros' aguerridos, los cuales se están despidiendo de la Liga MX con buenas actuaciones sobre la cancha.

Buen esfuerzo, Maza. La Perla del Pacífico se defiende con Orgullo, Alegría y Valentía. pic.twitter.com/sPVUK0KODe — Mazatlán F.C. ?? (@MazatlanFC) March 21, 2026

Toda la primera mitad estuvo dominada por el cuadro cementero, aunque no pudieron hacerse presentes en el marcador y los ceros prevalecieron hasta el inicio de la parte complementaria. En el arranque del segundo tiempo, los locales salieron con un planteamiento más ofensivo y en cuestión de dos minutos, inauguraron la cuota goleadora de la jornada.

Al 47', Josué Ovalle aprovechó una serie de rebotes tras un córner para poner el uno por cero, desatando el furor de todos los aficionados. Tras la diana, el Mazatlán FC intentó ampliar la ventaja, pero en un descuido defensivo, Agustín Palavecino marcó el empate al 63', aunque dicho gol fue anulado por una posición inadecuada.

¡GOOOOOOL DE MAZATLÁN! ??uD83DuDD25



Los Cañoneros sorprenden a la Máquina y Josué Ovalle clavó el primero.#LigaMX uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/KwDRu2qRGy — FOX (@somos_FOX) March 21, 2026

'La Máquina' siguió buscando por ambas bandas y con disparos de larga distancia, pero de nueva cuenta, la poca efectividad en la última línea fue factor para que el dramatismo creciera conforme corrían los minutos. No fue hasta el 86 que las insistencias del Cruz Azul tuvieron su recompensa, pues Gabriel Fernández metió un zapatazo desde afuera del área para poner el uno por uno definitivo.

¡SALIÓ BRAVO EL TORO, GOOOL DE CRUZ AZUL! uD83DuDC02uD83DuDE08



Se empató el partido, el Gabriel Fernández le quitó la ventaja a los Cañoneros.



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A pesar de haber sumado una unidad, el Cruz Azul no pudo escalar en la clasificación y permanece en el segundo puesto, solo por detrás del Guadalajara, con quien empata en puntos, pero la diferencia de goleo deja a las Chivas mejor posicionadas. Ahora, la escuadra cementera deberá esperar resultados en otras plazas, pues corre el riesgo de perder un lugar en la tabla.

Fuente: Tribuna del Yaqui