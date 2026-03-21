Diablos del Toluca vs Pachuca; dónde ver EN VIVO al bicampeón en la jornada 12 del Clausura 2026

Pachuca, Hidalgo.- Los Diablos del Toluca son el único equipo que aún sigue invicto en el Clausura 2026, aunque en la jornada 12 tendrán una de sus pruebas más complicadas hasta ahora. El bicampeón del balompié mexicano se meterá a la cancha del Estadio Hidalgo para enfrentarse al Pachuca, que sorprendió con su rendimiento en la primera mitad del torneo.

De los dos, es el Toluca quien se encuentra mejor posicionado, aunque por un corto margen; la escuadra mexiquense tiene siete triunfos y cuatro empates en los 11 partidos disputados, lo que los deja en el tercer peldaño de la tabla con 25 unidades conseguidas. Los Tuzos son sus más cercanos perseguidores, aunque con cuatro puntos de distancia, por lo que la victoria solo les serviría para recortar el amplio trecho.

Los dirigidos por Antonio Mohamed buscarán sumar tres puntos para regresar al camino de la victoria tras un agónico empate que tuvieron contra el Atlas en su compromiso más reciente en la Liga MX. Tras un duelo muy disputado, no fue hasta el 90+2 que Jesús Angulo adelantó a los Diablos, pero en un cierre dramático, Hugo Ríos volvió a igualar los cartones a una anotación por bando, marcador con el que dio fin el encuentro.

Segundo gol de Víctor Ríos en Primera División, y de qué forma. uD83DuDE31



¡GOLAZO DEL ACADÉMICO ROJINEGRO! uD83DuDD25 pic.twitter.com/yOIo9jkIae — Atlas FC (@AtlasFC) March 15, 2026

El Pachuca también viene de conseguir un empate en su actividad oficial más reciente, ya que en la jornada anterior repartieron puntos con el Atlético de San Luis, a quien se le escapó el triunfo en los últimos minutos de juego. Joao Pedro adelantó a los potosinos con una diana al 43' y no fue hasta el minuto 90 cuando Salomón Rondón pudo perforar el arco rival para asegurar el empate.

En este cruce, el Toluca es quien ha podido imponer condiciones, sobre todo en los últimos cinco duelos donde ha ganado tres y el resto finalizaron en empate. El más reciente fue en la jornada 15 del Apertura 2025, donde igualaron a dos por bando, aunque más allá del resultado, fue en dicho partido cuando Alexis Vega sufrió una lesión que lo marginó de las canchas por varios meses.

#Deportes | Alexis Vega sufre fuerte lesión con Diablos del Toluca; el equipo confirma su baja del Apertura 2025 ?https://t.co/f46DQtRZfG — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 27, 2025

Horarios de Diablos del Toluca vs. Pachuca

Estadio: Estadio Hidalgo, Pachuca, Hidalgo

Fecha: Domingo, 22 de marzo

Horario: 17:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Fox +/Tubi

El Diablo listo para uno más uD83DuDC79uD83DuDD25@RoshfransMX pic.twitter.com/N1ZWMho6GT — Toluca FC (@TolucaFC) March 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui