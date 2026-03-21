Halcones recupera su vuelo e iguala la serie con Frayles de Guasave en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de un primer juego para el olvido, donde cayeron ante los Frayles de Guasave, los Halcones de Ciudad Obregón recuperaron terreno este sábado 21 de marzo al ganar el segundo de la serie 94-76 en casa. Cabe destacar que este compromiso fue parte de los duelos programados en la primera edición de la Cibacup, correspondiente a la Liga Mexicana de Baloncesto del Circuito de la Costa del Pacífico.

No dejaron dudas

Desde el arranque, los Halcones se mantendrían arriba en la pizarra y jamás soltarían esa ventaja. El primer cuarto fue cerrado, pero fue a favor de los locales 22-17. En el segundo, la escuadra 'emplumada' aumentaría su ventaja, cerrando la primera mitad 40-32. Mientras que para los últimos 20 minutos, terminaría por imponerse la ofensiva de Ciudad Obregón, ganando el tercer cuarto 63-53, y cerrando el último tiempo de manera impresionante con 31 unidades más.

Acciones en la duela

Justin Moss fue la figura de la noche, al totalizar 27 unidades, ocho rebotes y par de asistencias, seguido por Jaden House con 20 puntos y cinco rebotes. Mientras que Tony Farmer tuvo una jornada de 18 rayitas, seis rebotes y tres asistencias. A su vez, del otro lado de la moneda, Jay Pal fue el más encendido por Guasave, ya que el norteamericano se apuntó 20 puntos, seis rebotes y par de asistencias, Trey Phipps igualmente firmó una actuación destacada de 17 anotaciones, pero no fueron suficientes para llevarse la victoria y la serie en su visita a la Arena Itson.

El próximo compromiso de Halcones de Ciudad Obregón será el 27 de marzo, nuevamente en casa, pero ahora ante Venados de Mazatlán, en un choque correspondiente a la segunda vuelta de la Liga Mexicana de Balconesto del Cibacopa. Los Frayles igualmente tendrán días de descanso, pero volvean a la duela el 24 de marzo, cuando se midan ante los Zonkeys de Tijuana.

Gran victoria de @halconesobregon uD83EuDD85 pic.twitter.com/FPpNPdBAWy — Liga Mexicana de Basquetbol CIBACOPA (@cibacopamx) March 22, 2026

Otros resultados

Guasave 76-94 Halcones

Guaymas 100-93 Los Mochis

Hermosillo 90-93 Ciudad de México

Laguna 87-88 Jalisco

Tijuana 83-91 Culiacán

Fuente: Tribuna del Yaqui