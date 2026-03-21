Isaac del Toro fue pieza clave para la histórica victoria de Tadej Pogacar en Milano Sanremo 2026

Ciudad de México.- Tadej Pogacar logró dejar atrás la maldición que caía sobre él y conquistó Milán-San Remo 2026, siendo el intento número 11 en su carrera. A pesar de que no se llevó el triunfo, Isaac del Toro fue uno de los grandes protagonistas de la jornada, sirviendo de escudero y acompañando al esloveno durante gran parte del recorrido, protegiéndolo de los embates rivales.

El plan inicial sería que Pogacar estaría acompañado por Jan Christensen, mientras que el nacido en Ensenada, Baja California, miraría por sus propias ambiciones, aunque eso tuvo que cambiar en el despertar de la prueba. Jan sufrió una caída a los pocos kilómetros, la cual causó una fractura de clavícula, lo que lo terminó dejando fuera de la acción.

Tras ello, el pedalista mexicano se unió a Tadej durante gran parte del día y, cuando el panorama parecía aclararse para el esloveno, estuvo involucrado en una múltiple caída cuando se ingresó en la recta final de la prueba. Afortunadamente, el líder del UAE Team Emirates pudo reincorporarse y buscar la remontada con poco más de 30 kilómetros para llegar a la línea de meta.

¡Pogacar al suelo!uD83DuDCA5



El campeón del mundo sufre una caída en la aproximación a Cipressa.#MilanoSanremo pic.twitter.com/0qKxyI12Ra — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 21, 2026

Aunque con evidentes raspones en la piel, además del maillot con varios desgarres, consecuencias de la caída, el multicampeón internacional se lanzó a la épica, siendo aquí cuando Isaac jugó un papel clave. El 'Torito' tomó la cabeza del pelotón principal en el ascenso más exigente de todo el trazado y aumentó el ritmo, obligando así a la división del grupo en pequeñas fracciones.

¡Y AQUÍ ESTÁ EL TORITO! Isaac Del Toro salió adelante en la Cipressa y le sirvió el ataque a Tadej Pogacar. uD83DuDC02uD83CuDDF2uD83CuDDFD



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Este hecho permitió que el esloveno comenzara a pasar al resto de competidores en una de las secciones más álgidas del recorrido y, con 24 kilómetros del final, Isaac del Toro se apartó para permitir que Pogacar lanzara el ataque definitivo. Con un paso descomunal, se colocó por delante de Mathieu van der Poel y Tom Pidcock, quienes lo siguieron de cerca hasta la meta, pero no pudieron arrebatarle la victoria.

Pogacar agradece el desempeño del 'Torito'

Tras haber alcanzado la histórica victoria, el esloveno y el mexicano se reencontraron, momento aprovechado por Tadej para expresarle su ayuda para llevarse el triunfo en la Classicissima. "Eres el mejor", le dijo el histórico de la disciplina al pedalista mexicano que en cada prueba sigue demostrando estar a la altura de la élite.

Have you ever seen anything like that in your life? uD83EuDD2F



uD83EuDEC2 These moments will live forever. #WeAreUAE | #MilanoSanremo pic.twitter.com/XfTgMu3lHP — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) March 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui