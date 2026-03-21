Jorge Cevallos, el gran ganador del Segundo Torneo Pesca de Jurel en San Carlos

Guaymas, Sonora.- En un evento histórico para todos los amantes de los anzuelos y las cañas, Jorge Cevallos se quedó con el premio mayor de la segunda edición del Torneo de Pesca de Jurel organizado por Tetakawi en San Carlos, Sonora, este sábado 21 de marzo.

Una bolsa de 50 mil pesos mexicanos se llevó Cevallos al presentar el ejemplar Jurel Yellowtail de mayor peso. El podio lo completaron Mario Camou con el segundo lugar y Alejandro López con el tercero, quienes se llevaron 30 mil y 20 mil pesos, de manera respectiva.

Recibiendo el premio

Igualmente, el cuarto y quinto lugar igualmente fueron galardonados con cinco mil pesos, cada uno. Cabe destacar que también los organizadores del evento premiaron a los tres mejores capitanes de los yates participantes debido a la gran tarea que ejercieron.

¡A pescar!

La actividad comenzó a las 7:00 horas de este sábado, donde los participantes tenían hasta las 14:00 horas para entregar al pez que los haría llevarse el reconocimiento. Una vez finalizado el tiempo de pesca, se procedió con la estación de pesaje, decretando a los cinco ganadores.

#SanCarlos uD83CuDFA3 | Empiezan a caer los primeros ejemplares en el Segundo Torneo Pesca de Jurel, San Carlos 2026, organizado por Tetakawi a beneficio de la Cruz Roja zarparon en busca del ejemplar más grande.#TribunaInforma #Pesca #Sonora #Turismo #Tetakawi #CruzRoja pic.twitter.com/43oWTfD3di — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 21, 2026

Evento con causa

Además de ser uno de los eventos de mayor proyección en este rubro, el Torneo Pesca de Jurel en San Carlos se caracteriza por ser altruista; para esta edición se recaudaron fondos para ayudar a la Cruz Roja. En total fueron 77 patrocinadores de distintos sectores, 29 yates y 160 pescadores los que formaron parte de este magnífico certamen.

Ganadores

Jorge Cevallos: 50 mil pesos Mario Camou: 30 mil pesos Alejandro López: 20 mil pesos Fausto Ramírez: 5 mil pesos E. González y Víctor Vielledent: 5 mil pesos

Fuente: Tribuna del Yaqui