Legendaria actuación del 'Tala' Rangel comanda la victoria de Chivas en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- El Rebaño Sagrado sigue ilusionando a su afición en el torneo Clausura 2026, pues este sábado 21 de marzo, protagonizaron un duelo histórico en el 'Gigante de Acero', donde el 'Tala' Rangel se vistió de héroe al atajar un penal de último minuto y sellar la victoria de Chivas 3-2.

Con este resultado, los tapatíos saltan a la cima de la clasificación general al llegar a 30 puntos, mientras que los Rayados consumieron su sexta derrota, que los mantiene fuera de zona de Liguilla y pone su proyecto en jaque, con todo y la gran cantidad de jugadores que tienen, principalmente Uros Durdevic, que falló el penal.

uD83DuDEA8uD83EuDD2F TALA RANGEL LE DETIENE EL PENAL A DJUKA Y CHIVAS LO GANÓ 3-2 ANTE MONTERREY EN EL ESTADIO BBVA! uD83DuDC10pic.twitter.com/1nrGOCtE5Y — All Fútbol MX uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@AllFutbolMX) March 22, 2026

Acciones

Aunque en el arranque fueron mejores los locales, a los 17 minutos apareció el jugador del momento, Armando González, para poner el 1-0 cuando recibió pase que lo dejó solo ante el portero Luis Cárdenas y simplemente disparó para silenciar al 'Gigante de Acero'.

Guadalajara no se confirmó y mostró superioridad sobre Monterrey; a los 46 minutos, José Castillo se encargó de incrementar la diferencia a 2-0, mientras que para la segunda mitad seguiría la fiesta; Bryan González puso el 3-0 a los 55 con un disparo desde fuera del área.

¡Goooool de las Chivas! José Castillo saca un riflazo para vencer al Mochis y poner el segundo uD83DuDC4FuD83EuDD29#MegaFutbol pic.twitter.com/6RDKtNDapE — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 22, 2026

Monterrey se mantuvo con su garra y al 87 logró el 3-1 mediante Uros Durdevic, mientras Ricardo Chávez puso el 3-2 a los 93, pero justamente cuando parecía que Chivas se llevaría la victoria, en el último suspiro del partido, César Bustos consiguió un penal por una mano clara de González. Una vez decretado el tiro desde los 11 pasos, el arquero de la selección mexicana corrió a su banquillo para charlar con Gabriel Milito, volvió a su arco y terminó por convertirse en la figura, ya que 'Tala' se lanzó a su izquierda para tapar el disparo de Djuka y así ahogar el grito del aficionado en casa y sellar la victoria de Chivas, que se mantiene en un gran nivel.

Además, con este resultado, el Rebaño Sagrado mantuvo la hegemonía sobre Rayados en Monterrey, ya que con el triunfo de este sábado en el estadio BBVA, llegó a 15 victorias y hunde a los norteños que, de la mano de Nicolás Sánchez, han ganado solo uno de los últimos ocho partidos, entre Liga MX y Champions Cup.

Fuente: Tribuna del Yaqui