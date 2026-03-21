Max Verstappen es descalificado y pierde un triunfo contundente en las cuatro horas de Nürburgring

Ciudad de México.- Max Verstappen y toda la escudería de Winward Racing tuvieron que frenar las celebraciones luego de haber conquistado las cuatro horas de Nürburgring, tras ser descalificados. La drástica decisión llegó después de las revisiones técnicas postcarrera, privando así de la valiosa victoria conseguida por el piloto holandés junto a Jules Gounon y Daniel Juncadella.

Verstappen había dominado la mítica pista, al conseguir la pole position y superar a los experimentados pilotos de la categoría por una amplia diferencia. Al piloto de Red Bull en la Fórmula 1 le tocó tomar el arranque, aunque en la primera vuelta perdió la posición ante Christopher Haase, con quien sostuvo una intensa batalla hasta recuperar el liderato en el sexto giro.

Tras ser relevado por sus compañeros, Max regresó al emblemático 'Infierno Verde' en la recta final de la carrera, encargándose de los últimos 45 minutos, donde no hizo más que ampliar su ventaja sobre sus más cercanos perseguidores. El GT número 3 cruzó la meta con 59 segundos de ventaja sobre el segundo lugar, firmando una de las victorias más contundentes de la última década.

#Deportes | Max Verstappen (@Max33Verstappen) olvida la Fórmula 1; gana las 4 horas de Nürburgring en su debut con Mercedes uD83CuDFC1https://t.co/q2vTvWWxJ1 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 21, 2026

Horas después de la bandera a cuadros, todos los autos fueron inspeccionados por los comisarios de la Nürburgring Langstrecken-Serie, y fue entonces cuando detectaron la infracción por parte de Winward Racing. La causa de la descalificación habría sido un problema relacionado con el número de neumáticos utilizados.

El reporte oficial de la organización informó que la comisión técnica detectó que el equipo utilizó un total de siete juegos de ruedas, superando por uno el límite permitido para la carrera. Por ello, Dan Harper y Jordan Pepper fueron declarados como los nuevos ganadores de la prueba.

uD83DuDEA8 | BIG BREAKING: Max Verstappen, Daniel Juncadella, and Jules Gounon have been disqualified from the race.



The team used seven sets of tyres instead of the permitted six, resulting in the disqualification of the #3 Mercedes-AMG GT3.#NLS2 pic.twitter.com/W2lX9TR9cR — Desi Racing Co (@DesiRacingco) March 21, 2026

“La descalificación es difícil de aceptar. Lamentablemente, cometimos un error interno que dejó a los comisarios sin otra opción que excluir al coche ganador”, señaló Christian Hohenadel, jefe del equipo Winward, sobre la decisión tomada por los organizadores. "Analizaremos cada proceso en detalle, aprenderemos de esto y volveremos aún más fuertes para las 24 Horas", sentenció.

Fuente: Tribuna del Yaqui