Max Verstappen olvida la Fórmula 1; gana las 4 horas de Nürburgring en su debut con Mercedes

Ciudad de México.- Max Verstappen dejó de lado los complicados monoplazas de la Fórmula 1 para meterse al legendario Nürburgring, donde marcó historia al llevarse la victoria con un ritmo demoledor. El tetracampeón estuvo acompañado por Dani Juncadella y Jules Gounon, quienes lograron llevar el Mercedes-AMG GT3 en la primera posición en la prueba de resistencia.

Verstappen dominó el 'Infierno Verde' desde su primer contacto con el asfalto, pues desde las prácticas, encabezó la lista de tiempos, patrón que se repitió en la clasificación. El piloto de Red Bull en la F1 se llevó la pole position, marcando un 7:51.751, superando a Christopher Haase, un experto piloto en dicha pista, por poco menos de dos segundos.

A Max le tocó pilotear en el primer stint y, a pesar del buen ritmo mostrado en las sesiones previas, perdió el liderato al llegar a la primera curva, siendo superado por el propio Haase, que se mantuvo como líder hasta el giro seis. En esta parte de la carrera, ambos se vieron obstaculizados por el tráfico y los códigos 60 (zonas con accidentes), donde el holandés recuperó la punta, posición que no volvió a soltar.

La maniobra de Max para superar el Audi de Haase y recuperar la punta uD83DuDD25#NLS #Nurburgring #Verstappen



pic.twitter.com/AlvNzrQQRy — El Mejor del Resto uD83CuDFC1 (@elmejordelresto) March 21, 2026

"Fue un duelo muy divertido; en algunas partes él era más rápido y yo, en otras", comentó el piloto de F1 sobre su batalla contra Christopher. Luego de una hora tras el volante, Max fue a boxes para ser relevado por su compañero Juncadella y después, fue el turno de Gounon.

Max Verstappen regresó a pista para el último tramo de la complicada prueba y tal fue el ritmo mostrado que impuso un récord de diferencia conforme a su más cercano perseguidor. El holandés cruzó la meta con una cómoda ventaja, poniendo poco menos de un minuto con respecto al segundo lugar.

uD83CuDFC6 MAX VERSTAPPEN WINS NLS2 WITH TEAM VERSTAPPEN!



BY 59 SECONDS!



pic.twitter.com/acCUr6d61t — Race+ (@racepluscom) March 21, 2026

Esta victoria forma parte fundamental de su preparación para disputar las 24 Horas de Nürburgring, las cuales están programadas para llevarse a cabo del 14 al 17 de mayo. Además de esta prueba de resistencia, Verstappen ha barajeado la oportunidad de disputar Le Mans y otras carreras en pistas emblemáticas, compartiendo así su calendario con las fechas ya programadas en la F1.

Fuente: Tribuna del Yaqui