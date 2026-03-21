Nicolás Larcamón vive incómodo momento; árbitra le niega el saludo tras sus constantes críticas

Ciudad de México.- El Estadio El Encanto fue escenario de una escena poco común en la Liga MX, teniendo como protagonista a Nicolás Larcamón, entrenador de Cruz Azul. Tras finalizar el encuentro ante Mazatlán FC, el estratega se acercó al medio campo para saludar al cuerpo arbitral; sin embargo, se quedó con la mano extendida, ya que una de las árbitras se negó a corresponder el gesto.

El partido disputado en el puerto sinaloense fue de alta intensidad, pues de manera sorpresiva Mazatlán FC plantó cara e incluso logró adelantarse en el marcador con el tanto de José Ovalle al inicio de la segunda mitad. No fue sino hasta los minutos finales cuando Gabriel Fernández consiguió igualar los cartones a una anotación por bando, resultado con el que concluyó el encuentro.

#Deportes | Cruz Azul empata con el Mazatlán y pierde la oportunidad de recuperar el liderato del Clausura 2026 ?https://t.co/0j2yClkEdU — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 21, 2026

Ante la exigencia del compromiso, las acciones se calentaron en distintos momentos, lo que provocó constantes reclamos de Larcamón hacia el desempeño de Maximiliano Quintero, árbitro central. Las protestas del técnico sudamericano fueron tan reiteradas que al minuto 69 recibió una tarjeta preventiva con la intención de frenar sus airadas discusiones.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, fueron captadas durante la transmisión del partido, donde se observó que Nicolás continuaba con sus reclamos mientras se dirigía al centro del campo. En medio de la tensión, el estratega hizo una pausa para extender la mano y saludar a Quintero, así como a Jesús Lorenzo Soto, segundo asistente.

Sin embargo, al llegar con Karen Díaz se produjo el momento más llamativo. La abanderada no solo rechazó el saludo, sino que incluso dio un par de pasos hacia atrás, mientras Larcamón insistió en más de una ocasión antes de finalmente retirarse del terreno de juego.

NO LO QUISO SALUDAR.

Karen Diaz no le quiso dar la mano a Nicolas Larcamón al final del Mazatlan vs Cruz Azul. Algo pasó es evidente. pic.twitter.com/Px2bjtIsuG — david medrano felix (@medranoazteca) March 21, 2026

En la conferencia de prensa posterior, Nicolás Larcamón evitó pronunciarse sobre el incidente y centró sus declaraciones en lo ocurrido en la cancha, además de analizar lo que viene para su equipo en las próximas semanas. "Seguramente terminemos entre los primeros y creo que va a ser importante capitalizar bien este tiempo para volver, a sabiendas de que se nos viene la parte fuerte del semestre".

Fuente: Tribuna del Yaqui