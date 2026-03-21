Raúl Jiménez marca y protagoniza emotivo momento en la victoria del Fulham ante el Burnley

Ciudad de México.- Con la marca de la casa, Raúl Jiménez fue responsable en una de las anotaciones con las que el Fulham venció al Burnley, acciones correspondientes a la jornada 31 de la Premier League. La diana no solo selló la contundente victoria, sino que también tuvo un emotivo momento cuando dedicó su celebración a su padre, el cual falleció en días recientes.

A pesar de que en el papel lucían como amplios favoritos, el Fulham sufrió para encontrar la contundencia en la última línea, además de que en más de una ocasión, estuvo cerca de estar en desventaja en el marcador. Luego de múltiples oportunidades desperdiciadas, el encuentro llegó a la parte complementaria con ceros en el marcador.

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De manera sorprendente, fue el Burnley quien inauguró la pizarra del Craven Cottage al 60' con el tanto de Zian Flemming, aunque solo siete minutos después, los locales respondieron, poniendo el empate con la anotación de Josh King. La igualdad en el marcador no hizo más que motivar al Fulham a tomar la ventaja, acción que no demoró en llegar, pues poco tiempo después llegó la diana de Harry Wilson.

Jiménez había permanecido en el banquillo hasta el minuto 83 para intentar poner tierra de por medio y asegurar la victoria, lo cual logró en poco tiempo. El 'Lobo de Tepejí' recibió una dura entrada por parte de Josh Laurent, lo cual causó la expulsión del británico y se dictaminó un penal a favor del Fulham.

¡Gooool de Raúl Jiménez! El mexicano anota el penal, y va con dedicatoria especial hasta el cielo...



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El mexicano tomó el balón e hizo valer su mote de especialista, ya que con una depurada técnica, movió las redes para poner el tres por uno que se convirtió en definitivo. En la celebración, Jiménez rompió en llanto y terminó dedicando el gol a su padre, quien recientemente perdió la vida.

¡EMOTIVO MOMENTO!uD83DuDC3A



Raúl Jiménez se conmueve, y no esconde las lágrimas al terminar el partido de Fulham contra Burnley.



El mexicano dedicó su gol al cielo, tras el fallecimiento de su padre.#PremierLeague uD83CuDFF4uDB40uDC67uDB40uDC62uDB40uDC65uDB40uDC6EuDB40uDC67uDB40uDC7F pic.twitter.com/grD9krSnQs — FOX (@somos_FOX) March 21, 2026

Raúl consiguió su décima anotación en la temporada actual de la Premier League, además de mantener su racha perfecta desde los 11 pasos al llegar a su gol 14 en el mismo número de intentos. Ahora, Jiménez se integrará a la convocatoria de la Selección Mexicana para disputar los encuentros de la fecha FIFA de marzo y comenzar a afinar detalles para su participación en la Copa del Mundo 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui