Rayos cae en dramático juego en su visita al Juan de la Barrera de la Ciudad de México

Ciudad de México.- Ardió la duela en el Juan de la Barrera de la Ciudad de México (CDMX) con un juegazo entre los Rayos de Hermosillo y la escuadra local, Los Ángeles, quienes terminaron por llevarse la victoria 93-90, en partido correspondiente a una jornada de la Cibacup, de la Liga Nacional de Baloncesto del Cibacopa.

En un final trepidante, los pupilos de Elián Villafañe vendieron muy cara la derrota, ya que el resultado se definió en los segundos finales del compromiso, y aunque el conjunto de la capital de Sonora tuvo la última ofensiva en sus manos con el marcador en contra por tres puntos, no pudieron alcanzar al rival que en todo el partido estuvo de frente.

¡La capital suma un triunfo más en la #CIBACUP @Salsa_Huichol! pic.twitter.com/ipYPFIjW0v — Liga Mexicana de Basquetbol CIBACOPA (@cibacopamx) March 22, 2026





Desde el primer cuarto de la regulación, los de la CDMX tomaron el control del juego, yéndose con la ventaja 38-14 luego de los diez minutos iniciales de la regulación, ventaja que mantuvieron hacia el medio tiempo 54-48. Hermosillo, que poco a poco va tomando ritmo en la temporada, salió inspirado, ganando los siguientes dos parciales por marcador de 25-20 y 27-19, pero no fue suficiente para darle la vuelta al marcador, quedándose cortos en la primera de dos noches de compromisos en la Ciudad de México.



De nueva cuenta, por el equipo de la 'Ciudad del Sol' destacó Kiandre Gaddy con 22 puntos y ocho rebotes en poco más de 33 minutos de juego, así como Justin Wiston, que también marcó 22 unidades, pero no fue suficiente para que Rayos hiciera la travesura en el Juan de la Barrera.



Por los ganadores, el mejor a la ofensiva fue Antwan Kimmons con 15 tantos, mientras que Chuba Ohams y Jeremiah Davenport terminaron el compromiso con 14 puntos cada uno, destacando con esto el gran juego colectivo que tienen Los Ángeles en este certamen.

¡Gran DUNK por parte de los Capitalinos! uD83DuDD25 pic.twitter.com/w12XHLeEQG — Liga Mexicana de Basquetbol CIBACOPA (@cibacopamx) March 22, 2026

El domingo se pondrá en marcha el segundo de la serie, donde los de Hermosillo intentarán volver al camino de la victoria y llevarse su primera victoria del año en la capital del país. Las acciones están presupuestadas para arrancar a las 16:15 horas (tiempo local).

Otros resultados

En otros resultados de este mismo sábado 21 de marzo, los Ostioneros de Guaymas superaron 100-93 a los Pioneros de Los Mochis, en lo que fue una gran noche de Amir Angelo Spears Iv, que se llevó 26 puntos, un rebote y cuatro asistencias. Mientras que en otro cerrado compromiso, los Astros mantuvieron su invicto, tras ganarle a los Toros Laguna 88-87.

Fuente: Tribuna del Yaqui