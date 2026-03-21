Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO; dónde VER el 'Derbi Madrileño' de LaLiga en México

Ciudad de México.- El Real Madrid recibirá al Atlético de Madrid en uno de los duelos más emocionantes en la jornada 29 de LaLiga. Se pronostica un aguerrido duelo, pues el triunfo para ambos sería algo vital para mantener vivas sus expectativas de llevarse el título del certamen español mientras se ingresa a la recta final de la temporada 2025-2026.

A la cancha del Estadio Santiago Bernabéu es la escuadra local quien llega en mejor posición; el conjunto blanco está en el segundo lugar de la tabla con sus 21 triunfos, tres empates y cuatro descalabros. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa alcanzan las 66 unidades, cuatro por detrás de Barcelona, por lo que la victoria no los convertiría en el nuevo líder, pero los mantendría en la pelea para arrebatar la cima de la tabla.

La escuadra blanca tendrá su segundo encuentro consecutivo en casa dentro de LaLiga, ya que en la jornada anterior recibieron al Elche CF, a quienes superaron con un contundente cuatro por uno en el marcador. Antonio Rüdiger y Federico Valverde marcaron en la primera mitad, mientras que Dean Huijsen y Arda Güler hicieron lo propio en la parte complementaria; la única anotación de la visita fue una anotación en propia puerta por parte de Manuel Ángel.

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Por su parte, el Atlético de Madrid llega en el cuarto peldaño de la tabla, con 17 triunfos, seis empates y cinco derrotas, sumando 57 unidades, solo una por detrás del Villarreal, por lo que llevarse la victoria representaría ganar un puesto en la apretada clasificación. Los dirigidos por Diego Simeone también vienen de una victoria, aunque en un panorama muy diferente, pues doblegaron al Getafe con una solitaria anotación de Nahuel Molina.

La ocasión más reciente en que se disputó un 'Derbi madrileño' no fue en LaLiga, sino que fue durante la semifinal de la Supercopa de España 2026, donde el Real Madrid logró imponerse con marcador de dos anotaciones por uno, avanzando a la final que posteriormente perdería. Este fue uno de los últimos que tuvo Xabi Alonso con el equipo blanco, pues, unos días después, se anunció su despido por los malos resultados.

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Horarios del Real Madrid vs. Atlético de Madrid

Estadio: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España

Fecha: Domingo, 22 de marzo

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports

Fuente: Tribuna del Yaqui