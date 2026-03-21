Santiago Giménez regresa a las canchas y el AC Milan triunfa sobre el Torino en la Serie A

Ciudad de México.- Luego de cinco meses en rehabilitación, Santiago Giménez pudo regresar a las canchas y lo hizo de la mejor manera, ya que participó en una importante victoria del AC Milan. El delantero mexicano ingresó de cambio en San Siro, donde el conjunto milanés pudo doblegar al Torino en la jornada 30 de la Serie A.

Cabe recordar que el partido más reciente para 'Santi' fue el 28 de octubre del 2025 ante el Atalanta, cuando recibió una dura entrada sobre el tobillo, lo cual lo marginó de sus actividades y terminó visitando el quirófano en diciembre. Tras meses de incertidumbre, hace unos días trascendió que Giménez ya se había reintegrado a los entrenamientos, lo cual fue confirmado por Massimiliano Allegri, quien añadió que sería convocado para este duelo.

#Deportes | Santiago Giménez (@Santgimenez_) regresa a las canchas; es convocado por el AC Milan después de cinco meses???https://t.co/TPnVp4uYTo — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 20, 2026

El AC Milan tuvo un inicio de partido complicado, pues no rompieron el cero hasta después de la media hora, pero solo un par de minutos después, Giovanni Simeone volvió a empatar las acciones. Fue en el arranque de la segunda mitad que lograron poner tierra de por medio con las dianas de Adrien Rabiot al 54' y, dos minutos después, Youssouf Fofana haría lo propio.

Así fue el regreso de Giménez

'Santi' fue enviado a calentar al minuto 65 y, tras ponerse en ritmo, ingresó a la cancha al 77', sustituyendo a Christian Pulisic para poner fin a la racha de 144 días sin disputar un partido oficial. La ventaja en el marcador parcial hizo que el AC Milan bajara las revoluciones, lo cual también causó que el mexicano tuviera escasas oportunidades de tocar el balón.

Santi Gimenez ESTÁ DE VUELTA uD83CuDDF2uD83CuDDFD uD83DuDE4C



Después de 4 meses y 21 días, el mexicano vuelve a tener minutos a



Ahora por ESPN y #DisneyPlus Premium. pic.twitter.com/0QZ5Ywt6SB — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 21, 2026

Las estadísticas oficiales marcan que el 'Bebote' solo realizó cuatro pases en su tiempo de juego, todos ellos efectivos, aunque no tuvo la oportunidad de rematar al arco. En cambio, Santiago recibió una tarjeta amarilla en el agregado de la segunda mitad luego de cometer una infracción en el medio campo.

Más allá de su rendimiento en la cancha, lo remarcable es que Giménez pudo recuperarse de una complicada lesión y regresar a la cancha totalmente sano. Ahora, Santiago tendrá poco margen de tiempo para ponerse en ritmo y poder ser considerado por la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026, donde hasta hace pocos meses se perfilaba para ser parte del 11 titular.

#Deportes | Santiago Giménez es 'ignorado' por Javier Aguirre; no será convocado para el México contra Portugal ??https://t.co/XUZgVQUTuu — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui