Selección de España jugará en México como cierre de preparación para la Copa de Mundo 2026

Ciudad de México.- México es uno de los mercados más importantes en el balompié internacional y, en la previa para la Copa del Mundo 2026, recibirá a varias selecciones que afinarán detalles para su participación en la justa de la FIFA. Una de ellas es España, quien tendrá un partido amistoso contra Perú, el mismo que servirá para cerrar su preparación de cara a la jornada inaugural del certamen.

Desde febrero, comenzaron a circular un par de rumores sobre que 'La Roja' tendría un duelo en tierras nacionales en los días previos para el inicio del Mundial 2026, aunque en principio se había manejado a Chile como el rival. Dicha información tomó más relevancia luego de que la Embajada de España en México informara a través de su cuenta de X que el partido se llevaría a cabo el lunes, 8 de junio, en el Estadio Cuauhtémoc.

ESPAÑA VS. PERÚ EN MÉXICO uD83CuDDEAuD83CuDDF8uD83CuDD9AuD83CuDDF5uD83CuDDEA



Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Futbol, confirmó el amistoso para el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc.



uD83DuDCCCEl partido se realizará ya comenzada la Copa del Mundo y La Furia Roja debutará contra #CaboVerde, el 15 de junio… pic.twitter.com/Ky6WnoLFI7 — ONCE Diario (@oncediariomx) March 21, 2026

Desde entonces, el tema parecía haberse enfriado hasta que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol afirmó que ya tenían un preacuerdo con la Real Federación Española de Fútbol. Agustín Lozano adelantó que era prácticamente un hecho que el combinado sudamericano se enfrentaría a la campeona del Mundial 2010.

Para junio tenemos un amistoso en México con España y hay uno que todavía no se ha cerrado; vamos a ver qué es lo que puede gestionar Jean Ferrari y, según eso, lo comunicaremos".

Por su parte, Jean Ferrari, director general de la FPF, decidió mantenerse más al margen de cualquier declaración, aunque también terminó por aceptar que tenían planes para los días previos de que inicie la justa internacional. "Todavía no puedo dar nombres, pero sí estamos trabajando no solamente lo de junio. Hay una posibilidad de ir por Asia, pero no hay nada cerrado aún".

¡SE JUGARÁ UN ESPAÑA VS. PERÚ EN MÉXICO! uD83CuDDEAuD83CuDDF8uD83CuDDF5uD83CuDDEA



Agustín Lozano, presidente de la FPF, confirma un amistoso de lujo previo al Mundial 2026. uD83CuDFDF?uD83CuDDF2uD83CuDDFD



SEDE Y FECHA (TENTATIVAS)*



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uD83DuDCCD Estadio Cuauhtémoc #CentralFOX https://t.co/FHQmyoNbS7 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 21, 2026

A pesar de que no se reveló la fecha y locación exacta, se podría respetar el plan inicial que había, utilizando la casa del Puebla FC para recibir el duelo internacional que, además, servirá para encender los ánimos de cara a la inauguración de la Copa del Mundo 2026. La punta de lanza en el torneo se llevará a cabo en el renovado Estadio Azteca, donde dará inicio el certamen con el partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

Fuente: Tribuna del Yaqui