Todo un éxito el arranque del Torneo Grupo de Golf Bours 2026 en Ciudad Obregón: 130 competidores en acción

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de un largo año de espera, este sábado 21 de marzo se puso en marcha de manera oficial el Torneo Grupo Bours 2026 en las instalaciones del maravilloso Club de Golf de Ciudad Obregón. El escopetazo inicial se dio alrededor de las 12:30 horas del mediodía, donde estuvieron presentes 'Lalo' Montoya, gerente del club, Sharon Crider, promotora de torneos, y Selene López, coordinadora y representante de Autos y Accesorios Ford.

Superó las expectativas

Sharon Crider declaró para TRIBUNA que el evento superó las expectativas, debido a que se llegó a la cifra de 130 competidores, de ciudades como Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Guaymas, San Carlos, Cananea, Nogales. Además de participantes de Sinaloa que hicieron el viaje principalmente para disputar este evento.

Competidores en acción

Durante la larga jornada del primer día de actividades, los golfistas disfrutaron de los diferentes aperitivos y bebidas que patrocinaron el evento. Además, familiares de algunos participantes también se dieron cita al Club de Golf y fueron parte de este primer gran capítulo.

Cabe destacar que la modalidad es competencia por el sistema medal play (stroke) e individual. Además de que habrá automóviles en juego para quien logre un hole-in-one, habrá premios para los mejores 0'yeses de los hoyos dos, cuatro, seis y catorce. 12 mil pesos para el primer lugar en cada hoyo, una bolsa de golf para el segundo lugar, mientras que los que queden en tercero obtendrán un certificado del 50 por ciento para el siguiente evento, que es el anual.

#Deportes | 130 es el número de competidores en el Torneo de Golf Grupo Bours 2026 ?uD83CuDFCC?



Los participantes este sábado disputaron los primeros 18 hoyos en lo que fue un gran ambiente en el Club de Golf de Ciudad Obregón. pic.twitter.com/YnqidDwlql — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 21, 2026

Será este domingo a partir de las 9:00 horas cuando se pongan en marcha los últimos 18 hoyos del evento y se conozca a los ganadores de las categorías AA, A, B, C, D, Damas categoría única y Seniors mayores de 65 años. El mismo domingo, de 10:00 a 12:00 horas, se jugará el tradicional torneo de putt para niños. La ceremonia de premiación está programada para las 14:00 horas; recibirán trofeo los primeros tres lugares de cada categoría.

Fuente: Tribuna del Yaqui