André Jardine culpa al arbitraje la agónica derrota del América ante Pumas "Se definió por el VAR"

Ciudad de México.- Las Águilas del América volvieron a sufrir una dolorosa derrota en el Clausura 2026 al caer por la diferencia mínima ante Pumas. Tras el silbatazo final, André Jardine, entrenador azulcrema, cargó toda la responsabilidad de la derrota para el cuerpo arbitral comandado por César Arturo Ramos, que terminó siendo factor en la definición del encuentro.

Dicho partido se llevó a cabo en la jornada 12, siendo uno de los más interesantes en todo el fin de semana; a pesar de las altas expectativas, las acciones quedaron a deber, pues se tuvieron escasas oportunidades de peligro. No fue hasta el agregado de la parte complementaria que Guillermo Martínez fue derribado dentro del área y, después de una revisión en el VAR, se determinó penal que terminó con la anotación de Robert Morales.

La verdadera polémica se encendió en los últimos segundos cuando Tony Leone intentó cortar un centro, aunque habría contactado el balón con la mano. A pesar de los reclamos por parte del América, ni el árbitro central ni el VAR revirtieron la decisión en cancha y el encuentro finalizó con la victoria para Pumas.

#Deportes | Pumas logra un dramático triunfo ante Águilas del América con polémica arbitral incluida ?uD83DuDE4Chttps://t.co/iEWOPlRkfL — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 22, 2026

En la conferencia de prensa posterior, Jardine se enfocó en resaltar la inconsistencia en el desempeño arbitral, pues aseguró que había las pruebas contundentes para poder marcar el penal a su favor. "El penal a nosotros, una mano que no nos marcan. Un clásico en campo rival, mínimo tienes que ir con empate. Un partido definido por el VAR".

uD83DuDD25 "UN CLÁSICO EQUILIBRADO DECIDIDO POR EL VAR"



La crítica de Andre Jardine al arbitraje pic.twitter.com/iD6Unmd3Ki — Futbol Picante (@futpicante) March 22, 2026

Sobre el rendimiento de sus jugadores, el estratega sudamericano aseguró que no está del todo satisfecho, pero entiende que tuvieron una semana de alta exigencia y ahora necesitarán tiempo para recuperarse. "Intentamos de alguna forma mezclar al equipo en otros partidos para tener piernas para hoy".

Por último, André Jardine sentenció que, a pesar de los resultados adversos en las últimas semanas, el América no está en crisis y aseguró que tiene la confianza en sus elementos para que puedan regresar a la mejor versión y volver a ser contendientes para alcanzar un nuevo título. "El torneo no se acaba en la fecha 10 o 12. Estaremos en Liguilla y ahí veremos".

¡Esto no se acaba hasta que se acaba! uD83DuDDE3?



André Jardine advirtió que el América no está muerto en el #Clausura2026 y que tienen la Liguilla en la mira. pic.twitter.com/70Y2Sb7soR — TNT Sports México (@tntsportsmex) March 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui