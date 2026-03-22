Barcelona vence con lo justo al Rayo Vallecano y amplía la ventaja en el liderato de LaLiga

Ciudad de México.- El Barcelona pudo cumplir los pronósticos y quedarse con el triunfo ante el Rayo Vallecano, afianzándose a la primera posición de LaLiga. La escuadra catalana tuvo que sufrir de más, pues apenas pudieron poner la diferencia mínima en el marcador a pesar del despliegue ofensivo mostrado en todo el desarrollo del encuentro.

En los minutos previos para el silbatazo inicial, el Barça encendió las emociones de sus aficionados con una prenda que rindió homenaje a una de sus mayores leyendas. La plantilla blaugrana saltó a la cancha sin usar el equipamiento para el calentamiento, sino que vistieron un jersey retro en honor a Ronaldinho, portando todos el apellido del atacante brasileño además del mítico número '10'.

El inicio del partido fue muy dinámico, con ambas escuadras asechando el arco contrario. El primero en dar aviso fue el Rayo Vallecano con una definición en la corta distancia de Carlos Martín, la cual fue apenas desviada por Joan García. El guardameta del Barcelona se convirtió en una de las piezas clave para llevarse los tres puntos, pues logró múltiples intervenciones exitosas para mantener su arco en ceros.

Conforme fue avanzando el cronómetro del Camp Nou, fue la escuadra local la que terminó por tomar protagonismo y, luego de varias oportunidades desperdiciadas, sus insistencias dieron frutos antes de la media hora de juego. Joao Cancelo cobró un córner con precisión y Ronald Araujo impuso su físico para levantarse en el centro del área y mover las redes en el que se convertiría en el único tanto del día.

GOAL: RONALD ARAUJO OPENS THE SCORE FOR BARCELONA!!!!!!!!!!!



Barcelona 1-0 Rayo Vallecano https://t.co/zQU4DUAJWp — EditBall (@EditBallx) March 22, 2026

A pesar de que todo indicaba que el Barcelona tendría una tarde sin muchos sobresaltos, la escuadra franjirroja volvió a acercarse peligrosamente a su área, exigiendo al máximo a García. El cancerbero español volvió a ser factor en los minutos finales cuando el Rayo buscó por todos los medios el empate, intentando empatar el marcador.

A final de cuentas fue el Barcelona quien logró quedarse con el triunfo, lo que lo afianza a la primera posición de la tabla. Los dirigidos por Hansi Flick alcanzaron las 73 unidades, superando por siete al Real Madrid, aunque la escuadra blanca aún tiene pendiente su duelo de la jornada 29.

Fuente: Tribuna del Yaqui