César Montes reaparece y firma golazo con el Lokomotiv a días de reportar con la Selección Mexicana

Ciudad de México.- La Selección Mexicana ha recibido buenas noticias en los últimos días, ya que se tuvo el regreso a las canchas de Santiago Giménez con el AC Milan y ahora, César Montes hizo lo propio con el Lokomotiv. El sonorense no solo pudo volver a disputar un partido oficial, sino que también marcó un golazo en el último partido que tendrá antes de reportar a la convocatoria del combinado 'Tricolor'.

El zaguero sonorense estuvo alineado en el cuadro titular del conjunto de Moscú en la jornada 22 de la Liga Premier de Rusia, donde se encuentran peleando en la parte alta de la tabla. El 'Cachorro' logró superar una pequeña lesión muscular que lo había marginado de la actividad en días recientes y logró demostrar que se encuentra en un perfecto estado de forma.

Apenas seis minutos después de que se hizo sonar el silbatazo inicial, Montes inauguró la cuota goleadora de su equipo. El mexicano recibió un balón dentro del área rival y con un disparo potente, movió las redes sin dar oportunidad para la reacción del arquero contrario. La anotación de César no solo fue importante en el ámbito personal, sino que fue un preludio de lo que ocurriría en el resto de la jornada.

uD83EuDD2FuD83CuDDF7uD83CuDDFA EL GOLAZO DE CESAR MONTES EN SU REGRESO CON EL LOKOMOTIV MOSCÚ!



PRIMER GOL DE LA TEMPORADA. uD83DuDD25



pic.twitter.com/KM432Ug9dN — All Fútbol MX uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@AllFutbolMX) March 22, 2026

El sonorense tuvo una buena actuación, pues al gol se le sumaron las pocas oportunidades defensivas ante un FC Akron Tolyatti que ofreció pocas intenciones de remontar. A final de cuentas, el Lokomotiv de Moscú terminó llevándose el triunfo con marcador de cinco anotaciones por una, lo que lo aseguró a la tercera posición del certamen local luego de 22 compromisos disputados.

En las próximas horas, Montes estará realizando el viaje a tierras mexicanas para integrarse a la convocatoria de Javier Aguirre. César es parte de una considerable parte del listado que volvió a ser tomado en cuenta por el seleccionador nacional, acompañando a Guillermo Ochoa y Julián Quiñones.

#Deportes | 'Memo' Ochoa regresa a la Selección Mexicana; Javier Aguirre revela la convocatoria para la fecha FIFA???https://t.co/TRf2VIEKWQ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 19, 2026

El combinado azteca tendrá dos importantes duelos en los siguientes días. Primero, recibirá a Portugal el sábado, 28 de marzo, partido que además servirá para la reapertura del Estadio Azteca tras dos años en proceso de remodelación. Después, se medirán a Bélgica en tierras estadounidenses como cierre de actividades para la fecha FIFA de marzo.

#Deportes | Cristiano Ronaldo (@Cristiano) le 'pega' a la reventa; rematan boletos para el duelo entre México y Portugal ?uD83DuDCB2https://t.co/0qzpVZfTsR — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 20, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui