Copa del Mundo 2026 toma forma: estas son las selecciones que ya aseguraron su clasificación

Ciudad de México.- La Copa del Mundo 2026 será la más grande jamás organizada y, con menos de tres meses para que se dispute la jornada inaugural, la mayoría de selecciones ya tienen asegurado su boleto al torneo internacional. Son 42 los combinados que afianzaron su lugar mediante las clasificatorias y seis equipos más intentarán quedarse con los últimos cupos a través de las rondas de repechaje.

Los primeros clasificados fueron México, Estados Unidos y Canadá, las tres naciones organizadoras del Mundial 2026. Al ser anfitriones, estos tres representativos evitaron disputar las eliminatorias de la Concacaf y amarraron su boleto directo, además de ocupar un puesto privilegiado como cabezas de grupo en los sectores A, B y C, respectivamente.

A ellos se sumaron varias de las grandes potencias del balompié internacional. Por parte de la Conmebol, Argentina y Brasil encabezan la lista de seis clasificados, donde también destaca Colombia como un equipo que podría dar la sorpresa. Por su parte, la UEFA contará con selecciones como España y Francia, que buscarán sumar una estrella más a su palmarés.

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En el caso de Europa, combinados como Inglaterra, Alemania, Portugal, Países Bajos y Bélgica ya aseguraron su clasificación, reafirmando al 'Viejo Continente' como una de las regiones más competitivas de la justa. En Oceanía, Nueva Zelanda logró su boleto como representante de la zona.

En Asia también quedaron definidos varios clasificados, teniendo como principales referentes a Japón y Corea del Sur, selecciones que han ganado protagonismo en los últimos años. Además, la AFC contará con Jordania y Uzbekistán, escuadras que vivirán su primera experiencia en una Copa del Mundo.

Por su parte, en la Concacaf fueron Panamá, Curazao y Haití quienes lograron su clasificación y acompañarán a los anfitriones como representantes de la región. En África también se definieron varios participantes que buscarán dar la sorpresa en el torneo, destacando Marruecos, Egipto, Túnez, Argelia y Ghana.

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El resto de los cupos para la Copa del Mundo 2026 se definirá mediante las distintas rondas de repechaje de la FIFA, las cuales se celebrarán en Europa, mientras que la repesca intercontinental tendrá como sede Monterrey y Guadalajara. La disputa arrancará el jueves 26 de marzo y concluirá el martes 31 del mismo mes.

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Fuente: Tribuna del Yaqui