David Medina es el triunfador de la edición 54 del Torneo de Golf del Grupo Bours

Ciudad Obregón, Sonora.- El navojoense David Medina resultó el gran triunfador de la 54 edición del Torneo Anual del Grupo Bours, el cual se realizó con una gran participación de jugadores en las instalaciones del Club de Golf de Ciudad Obregón, los días sábado y domingo.

El oriundo de la Perla del Mayo finalizó al frente de la categoría 'AA' con un total de 141 golpes después de 36 hoyos disputados; seguido de Héctor Barnetche K. y Martín Flores, quienes presentaron tarjetas de 143 golpes, cada uno. Dentro de la categoría 'A', el ganador resultó Alberto Fernández con un score total de 145 golpes; siendo acompañado en el podio por David Tirado y José Santos Valenzuela, con el segundo y tercer sitio, respectivamente.

Los tres primeros lugares de la categoría 'B'

Por su parte, en la categoría 'B' los tres primeros lugares correspondieron a Santiago Lucero (143), Daniel Ávila Beltrán (148) y Francisco Navarro, también con 148 'strokes'; mientras que la categoría 'C' fue dominada por Rolando León con un recorrido de 135 golpes los 36 agujeros, Luis león fue segundo con 136 y Francisco Obregón con 140 se quedó con el tercer puesto.

Las Damas también participaron en este evento

Pasando a la categoría 'D', Omar Salazar fue quien se llevó los máximos honores con un total de 141 golpes, Sergio Córdova fue segundo con 149 y Ángel Trejo se ubicó en la tercera posición con 152 golpes. En la categoría para mayores de 65 años, la Senior, el ganador fue Vicente Baeza con 145 golpes, seguido por José Gastélum con 145 e Israel Cervantes con 152 golpes. Finalmente, la categoría de Damas fue para Silvia Jaime con un total de 137 golpes, siendo escoltada por Cecilia Bours con 151 golpes y Sofía Martínez con 162. Todos ellos recibieron su trofeo que los acredita como ganadores de esta competencia.

El evento en el Club Obregón resultó un éxito

Durante la ceremonia de clausura, también se premió a los ganadores de los o'yeses, siendo estos Daniel Ávila en el hoyo con un acercamiento de 80 centímetros, mientras que en el hoyo 4, Alfredo Santino dejó la bola a 1.09 metros del agujero. En el hoyo 6, Félix Cuervo fue el ganador con .57 centímetros y en el hoyo 14, Ramsés Acosta dejó su bola a 60 centímetros. En el evento, uno de los más añejos del Club, participaron 126 jugadores, de los cuales 39 venían de Hermosillo, San Carlos (6), Navojoa (2) y Cananea (2), y el resto fueron golfistas de la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui