El derbi se pinta de blanco; Real Madrid vence al Atlético y sigue en la pelea por el título de LaLiga

Ciudad de México.- Un intenso ‘Derbi Madrileño’ se vivió en la jornada 29 de LaLiga, el cual terminó en manos del Real Madrid con un ajustado marcador de tres anotaciones por dos. El conjunto blanco logró imponerse al Atlético de Madrid y se mantiene firme en la pelea por la parte alta de la clasificación en la recta final del torneo.

La primera mitad fue menos vistosa que el complemento, ya que en el arranque hubo pocas oportunidades claras de gol y el encuentro se tornó trabado, con constantes faltas en el medio campo. Aun así, la escuadra colchonera logró abrir el marcador pasada la media hora de juego con la anotación de Ademola Lookman.

Con esa ventaja arrancó la segunda parte, donde el Real Madrid hizo pesar su localía y para el 52' ya había igualado el marcador con un buen cobro desde los 11 pasos, obra de Vinicius Junior. Apenas tres minutos después, Federico Valverde mostró su intensidad al robar el balón en zona rival y poner el dos por uno parcial.

uD83DuDEA8uD83CuDDEAuD83CuDDF8 FEDERICO VALVERDE GIVES REAL MADRID THE LEAD!



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A partir de ese momento, el mediocampo se rompió y el partido se convirtió en un ida y vuelta constante, aunque el Real Madrid tenía mayor control del esférico. Cuando parecía que los dirigidos por Álvaro Arbeloa se encaminaban al triunfo, Nahuel Molina apareció para empatar nuevamente con un potente disparo de larga distancia que se incrustó en el ángulo más lejano.

El Santiago Bernabéu empujó a su equipo en busca del resultado y, tras varias oportunidades fallidas, llegó una jugada colectiva que se terminó por convertir en la que definió el encuentro. Trent Alexander-Arnold desbordó por la derecha y cambió de juego para Vinicius, quien, tras recortar hacia adentro en el borde del área, definió de parte interna al segundo poste para devolver la ventaja a tres anotaciones por dos.

uD83DuDEA8uD83CuDDEAuD83CuDDF8 | GOAL: VINICIUS JUNIOR WITH A BRACE! WHAT A FANTASTIC GOAL!



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El dramatismo aumentó cuando Valverde fue expulsado con tarjeta roja directa tras una dura entrada sobre un mediocampista del ‘Atleti’. Los dirigidos por Diego Simeone buscaron el empate en los minutos finales, pero Andriy Lunin se convirtió en figura al contener los ataques y asegurar la valiosa victoria para el conjunto blanco.

Fuente: Tribuna del Yaqui