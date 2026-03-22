Gobernador Alfonso Durazo consolida transformación de La Sauceda con Medio Maratón 21K

Hermosillo, Sonora.- El rescate del Bosque Urbano La Sauceda, impulsado por el gobernador Alfonso Durazo, se refleja hoy en un espacio vivo que une a familias, niñas, niños, jóvenes y adultos, como quedó de manifiesto durante el Medio Maratón 21K, en el que participaron más de 800 competidoras y competidores.

La jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Paulina Ocaña, destacó la carrera pedestre en la que además participó y obtuvo el primer lugar de su categoría, subrayando que este primer aniversario simboliza bienestar duradero y la consolidación de la segunda etapa del bosque urbano.

Corredores de todas las edades participaron en el evento



Paulina Ocaña señaló que la trotapista recién inaugurada representa el derecho al deporte, la convivencia y la salud, como parte de una transformación que recupera espacios públicos para el pueblo y fortalece el tejido social desde una visión humanista.

La jefa de la Oficina del Ejecutivo resaltó que el Medio Maratón se vivió como una celebración colectiva del cambio que impulsa la Cuarta Transformación en Sonora, donde La Sauceda es ejemplo de justicia urbana, dignidad social y oportunidades para el desarrollo integral de las comunidades.

Jóvenes y adultos por igual disfrutaron de la competencia



Participantes coincidieron en que este espacio gratuito fomenta hábitos saludables, genera convivencia y demuestra que, cuando se gobierna con cercanía, los proyectos se traducen en beneficios tangibles para las familias sonorenses. Así, el primer aniversario del Bosque Urbano La Sauceda confirma que la transformación se construye con hechos, consolidando entornos de bienestar y esperanza que hoy laten en cada paso, en cada encuentro y en cada familia que hace suyo este lugar.

Fuente: Tribuna del Yaqui