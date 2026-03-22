Lionel Messi marca el gol 901 en su carrera y el Inter de Miami vence al New York FC en la MLS

Ciudad de México.- Lionel Messi sigue demostrando que aún tiene 'magia' en la pierna izquierda, pues volvió a marcar y alcanzó la impresionante marca de 901 goles en su carrera. El astro argentino fue una de las piezas clave para que el Inter de Miami consiguiera la victoria ante el New York FC y se encuentre peleando en la parte alta de la tabla de la MLS tras cinco jornadas disputadas.

El inicio del encuentro en tierras neoyorquinas indicó que sería una jornada tranquila para 'Las Garzas', quienes apenas en cuatro minutos pudieron adelantarse en el marcador con la anotación de Gonzalo Luján. El defensa sudamericano aprovechó una serie de rebotes dentro del área para mover las redes por primera ocasión en el partido.

Sin embargo, la respuesta por parte del NYC no demoró mucho en llegar y para el 17', Nicolás Fernández igualó los cartones. Después de ahí, el encuentro mantuvo un ritmo dinámico con ambas escuadras intentando volver a adelantarse en la pizarra, lo cual no sucedió hasta la parte complementaria.

En el minuto 59, Axel Ojeda puso arriba a la escuadra de Bronx, lo cual causó el despertar del Inter de Miami que, apoyados por la zurda de su capitán, se metieron de lleno al encuentro. Al 61', Messi cobró un tiro libre y, aunque su disparo fue desviado por la barrera, el balón terminó entrando al arco para volver a igualar el marcador y revivir las aspiraciones de su equipo para alcanzar la victoria.

GOOOOOL! Another free-kick goal by him. uD83DuDD1FuD83EuDE84 pic.twitter.com/Jeb9L8CPB5 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 22, 2026

Fue al 74' cuando Micael dos Santos Silva firmó la victoria con un certero testerazo, concretando el marcador final de tres anotaciones por dos. Con este resultado, el Inter de Miami sigue recuperándose de un inicio complicado en la temporada 2026 y ahora se encuentra en la tercera posición de la Conferencia Este, solo por detrás del Nashville y el propio New York FC.

En la cuenta personal, Messi ahora sí pudo disfrutar de su anotación, pues cuando alcanzó los 900 goles, su equipo terminó siendo eliminado de la Concachampions. Ahora, Lionel tendrá un par de oportunidades para ampliar su legado con el par de amistosos que disputará con la Selección Argentina durante la fecha FIFA de marzo, antes de reincorporarse a la MLS.

MESSI SCORES HIS 900TH CAREER GOAL uD83DuDD25 pic.twitter.com/sr6TlmMqo2 — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui