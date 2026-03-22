Los Ángeles madrugan a Rayos de Hermosillo y se quedan con la serie en la Ciudad de México

Ciudad de México.- Dicen que un juego nunca se parece a otro… pero vaya que muchas veces hay similitudes, como el segundo encuentro de la serie que sostuvieron este domingo los Rayos de Hermosillo en la capital del país, ante los Ángeles de la Ciudad de México, dentro de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa.

Los sonorenses volvieron a brindar una gran pelea sobre la duela del Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera de la capital del país, y de nueva cuenta cayeron con la cara al sol, al ser derrotados por los Ángeles, 93-90, el mismo marcador del día previo.

Y cual copia al carbón de ese duelo, este domingo los sonorenses fueron superados fácilmente en el primer cuarto (23-14), al tener un inicio lento que no les permitió reaccionar ante sus rivales que aprovecharon muy bien sus descolgadas a la ofensiva para tomar el control del marcador.

Los sonorenses volvieron a sufrir en la capital del país

Tras un primer medio de 48-37 a favor de los Ángeles, ambas escuadras se fueron al descanso, donde Elián Villafañe ajustó sus piezas para regresar con nuevos bríos a la duela del mítico escenario, donde sus Rayos comenzaron a remontar la pizarra para dominar la segunda parte del encuentro (25-20 y 28-25), pero ya no pudieron darle alcance a los capitalinos que se quedaron con la serie.

Este nuevo revés les costó hilvanar su cuarta derrota a los hermosillenses, que se mantienen en la parte baja de la tabla de posiciones (6-10) de la actual campaña del Cibacopa, mientras que los capitalinos aprovecharon para igualar su récord en 8-8.

Rayos salió con las manos vacías del Juan de la Barrera

Los mejores anotadores por la escuadra sonorense en este segundo duelo de la serie fueron Cameron Gooden, quien salió de la banca para encestar 23 puntos; Romeao Ferguson aportó 17 unidades, mientras que Kiandre Gaddy y el recién llegado Jordan Henderson se fueron con 12 unidades, cada uno. Por parte de los de la Ciudad de México, Trahson Burrell encabezó la victoria con sus 24 puntos, Chuba Ohams se fue con un doble-doble de 18 puntos y 11 rebotes; mientras que Jacob Calloway contribuyó con 14 unidades.

De esta manera, Rayos finaliza su gira por el centro del país, para regresar a la Arena Sonora, donde el próximo martes recibirá la visita de los Pioneros de Los Mochis; mientras que Ángeles viajan a Torreón, Coahuila para enfrentar a los Toros de la Laguna.

Fuente: Tribuna del Yaqui