Manchester City suma otro trofeo a las vitrinas; vence al Arsenal y se corona en la Carabao Cup

Ciudad de México.- El Manchester City logró sumar otro trofeo a las vitrinas, tras coronarse en la Carabao Cup con una contundente victoria sobre el Arsenal. Los 'Citizens' mantuvieron el paso invicto en la copa de la liga, incluyendo el triunfo con marcador de dos por cero en el partido que definía al nuevo campeón del torneo.

La final que enfrentaba a los mejores equipos de la Premier League comenzó con una impresionante triple atajada de James Trafford apenas al minuto siete, el cual se tuvo que exigir al máximo para evitar la anotación temprana que pudo haber marcado el ritmo del encuentro. En el resto de la primera mitad, ambas escuadras se enfocaron en mantener cerrada su línea defensiva, sin animarse a buscar el gol.

uD83DuDEA8 JAMES TRAFFORD WITH A TRIPLE SAVE uD83EuDD2FuD83DuDD25pic.twitter.com/vj9M4HezWS — KinG £ (@xKGx__) March 22, 2026

A pesar de que no se reflejaba en el marcador, era el Manchester City quien tenía el dominio de las acciones en sus manos, logrando posesiones de balón prolongadas mientras buscaban la manera de perforar el arco del Arsenal. No fue hasta el minuto 60 cuando Nico O'Reilly aprovechó un error del arquero rival, quien no pudo atrapar el esférico y lo dejó a merced del atacante británico, quien no perdonó e inauguró el marcador.

Dicha anotación fue un balde de agua fría para el Arsenal, pues solo cuatro minutos después, terminaron permitiendo la anotación que puso fin a sus aspiraciones de alcanzar el título. De nueva cuenta, O'Reilly aprovechó su olfato goleador para meterse al área y rematar un preciso centro de Matheus Nunes para poner el dos por cero.

Los dos goles se convirtieron en una pesada losa para los 'Gunners', quienes en respuesta solo pudieron generar una oportunidad clara, misma que ni siquiera fue al arco. La victoria ante el Arsenal fue la recompensa por haber sido el equipo que más méritos reunió en los últimos meses, siendo el protagonista y rival a vencer de la Carabao Cup.

Además, haber conquistado la edición 2026 no solo les dio la novena copa en su historia, sino que permitió a Pep Guardiola el ganar su quinto campeonato de esta índole, siendo el primer entrenador en alcanzar ese hito. Ahora, el Manchester City podrá enfocar sus esfuerzos en la Premier League, donde es el favorito para el título y marcha en la primera posición de la tabla.

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Fuente: Tribuna del Yaqui