¡Pega el líder! Guadalajara vence a Rayados y se afianza en la primera posición del Clausura 2026

Monterrey, Nuevo León.- Las Chivas del Guadalajara lograron salir con el puño en alto del Estadio BBVA luego de imponerse a Rayados con marcador de tres anotaciones por dos. El 'Rebaño Sagrado' dominó gran parte del encuentro, pero en la recta final del mismo, Monterrey subió las revoluciones y se quedó cerca de concretar la remontada.

Los dirigidos por Gabriel Milito fueron quienes impusieron condiciones desde el arranque de las acciones; al 15' llegó la primera advertencia clara con un disparo de Omar Govea que pasó apenas desviado. Tal fue la insistencia de Chivas que solo tres minutos después apareció Armando González para inaugurar la cuota goleadora de la jornada.

Ángel Sepúlveda aprovechó un error en la defensiva de Monterrey para robar el balón y poner una diagonal al centro para la 'Hormiga', quien tras una recepción dirigida, definió pegado al primer palo para poner el uno por cero parcial. La mínima diferencia se mantuvo hasta el arranque de la parte complementaria, cuando Guadalajara la amplió en un corto lapso.

Otra pifia en la última línea de la escuadra local provocó una pérdida de balón, la cual fue aprovechada por José Castillo; el defensivo rojiblanco sacó un potente disparo desde la media luna que terminó moviendo las redes. El dominio del Guadalajara continuó hasta que lograron marcar el tercer tanto al 55', cuando Bryan González firmó una verdadera obra de arte desde larga distancia.

Para que lo vean una y otra vez… uD83DuDD04



Señoras y señores, disfruten del golazo de Bryan González. ?@Rayados 0-3 @Chivas | ?? uD83CuDD9A uD83DuDC10#ConMéxicoC26 | #J12 | #MTYCHI pic.twitter.com/drEqG0xBgy — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 22, 2026

A partir de ahí se dio el despertar de 'La Pandilla', que comenzó a hilvanar jugadas y tomar el control del esférico, aunque no fue sino hasta el 87' que Uros Durdevic descontó en el marcador con un disparo desviado. Ya en el tiempo agregado, Oliver Torres puso el tres por dos, añadiendo mayor dramatismo al cierre.

El punto más álgido del partido llegó con segundos por jugar, cuando el 'Cotorro' cometió una mano dentro del área, concediendo un penal al equipo local, y fue ahí cuando Raúl Rangel se convirtió en el héroe de la jornada. El 'Tala' no solo atajó el disparo, sino que se quedó con el balón sin conceder rebote, asegurando así la victoria de Guadalajara en la jornada 12 del Clausura 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui