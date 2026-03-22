Por fin; los Timberwolves rompen una racha de 18 derrotas en Boston ante los Celtics

Boston, Estados Unidos.- Dicen que no hay mal que dure cien años; y los Minnesota Timberwolves lo demostraron al poner fin a una larga sequía de victorias en el TD Garden de Boston, con un triunfo de 102-92 sobre los encendidos Celtics, este domingo.

Después de 18 derrotas consecutivas como visitantes ante los Celtics, los T-Wolves contaron con un encendido Bones Hyland quien anotó 23 puntos, mientras que Jaden McDaniels aportó 19. Ayo Dosunmu añadió 17 puntos, ocho rebotes y seis asistencias para Minnesota, y Rudy Gobert capturó 14 rebotes y nueve puntos. La última victoria de los Timberwolves en Boston fue en la campaña 2005.

Jaylen Brown lideró a Boston con 29 puntos, Jayson Tatum superó un inicio lento para anotar 16 puntos y añadir 11 rebotes. Derrick White anotó 15 puntos. La derrota rompió la racha de cuatro victorias consecutivas de los Celtics y los dejó solo medio partido por delante de los New York Knicks, que ocupaban el segundo puesto de la Conferencia Este.

Los Timberwolves consiguieron la victoria sin su base All-Star, Anthony Edwards, quien estuvo fuera por cuarto partido consecutivo debido a una inflamación en la rodilla derecha. El ala-pívot Naz Reid regresó tras dos partidos de ausencia por un esguince en el tobillo derecho y fue ineficaz hasta anotar ocho de sus once puntos durante el parcial decisivo de 16-0 de Minnesota a mitad del último cuarto.

Minnesota puso fin a una muy larga sequía

Los Timberwolves iban perdiendo 81-80 antes de que un triple de Hyland desde la banda derecha les pusiera por delante definitivamente con 9:05 por jugar. Tatum, quien disputó su octavo partido desde que regresó de una operación de tendón de Aquiles, no anotó en la primera mitad cuando Boston desperdició una ventaja de 15 puntos y se fue al descanso perdiendo 47-44 antes de anotar 13 puntos en el tercer cuarto.

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Gracias a la chispa de Tatum, los Celtics abrieron la segunda mitad anotando los primeros 11 puntos. Ambos equipos comenzaron fríos desde larga distancia, con los Celtics fallando ocho de sus primeros nueve triples y Minnesota conectando 1 de 7 tras el arco.

Fuente: Tribuna del Yaqui