Premier League; aficionados causan riñas y partido del Newcastle se atrasa por insultos raciales

Ciudad de México.- De nueva cuenta, la violencia volvió a encontrar cabida dentro del mundo del futbol, pues un partido de la Premier League no se pudo desarrollar con normalidad debido a varios hechos lamentables. El compromiso entre el Newcastle United y el Sunderland presentó retrasos por una riña entre aficionados y luego se vio pausado por una serie de insultos raciales contra uno de los jugadores.

Las malas sensaciones en el entorno del encuentro comenzaron unas horas previas al silbatazo inicial, cuando la afición del Newcastle dio un hostil recibimiento a los seguidores del Sunderland. Mediante las redes sociales se publicaron varios videos donde se evidenciaban las múltiples peleas multitudinarias, aunque de acuerdo al reporte oficial del Northumbria, solo hubo un detenido antes del encuentro.

uD83DuDEA8uD83DuDCA3 Shocking scenes outside St James’ Park. uD83DuDE33



Fights have broken out among fans, leaving one supporter in a serious condition.



CPR was administered on the spot before he was taken away by ambulance.



Not good at all. uD83DuDE4FuD83CuDFFB pic.twitter.com/aWwAWF1b0B — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 22, 2026

Esto subió la tensión del partido inclusive antes de que los jugadores saltaran a la cancha del St James' Park. A pesar de los actos violentos previos, se decidió dar inicio a las acciones a la hora planeada y la primera mitad transcurrió con tranquilidad, lo cual cambió de manera radical en la parte complementaria.

Fue Lutsharel Geertruida, defensor del Sunderland, quien habría sido víctima de los comentarios raciales. El elemento neerlandés con ascendencia curazaleña fue objeto de abuso por parte de los aficionados locales, de lo cual se percató el árbitro, pausando las acciones del partido para poner en marcha el protocolo contra la discriminación.

En un comunicado posterior, la Premier League aseguró que estaban al tanto de los lamentables actos y el partido sería investigado para intentar dar con los responsables. "Seguiremos trabajando con las partes interesadas y las autoridades para garantizar que nuestros estadios sean un entorno inclusivo y acogedor para todos".

Premier League Match Between Newcastle & Sunderland Halted Over ‘Racist Abuse’



The Premier League game was interrupted for an anti-racism protocol for the first time today as Sunderland player Lutsharel Geertruida reported ‘discriminatory abuse’ from the crowd at their derby… pic.twitter.com/mdegpUI2vA — James Goddard (@JamesPGoddard90) March 22, 2026

Por su parte, el Sunderland también emitió su postura contra los hechos cometidos por sus aficionados, asegurando que cooperarán con las investigaciones de la liga para encontrar a los culpables. "Nuestra postura es clara: no toleramos discriminación de ningún tipo", señaló el equipo.

Club Statement: Lutsharel Geertruida — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) March 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui