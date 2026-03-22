Pumas logra un dramático triunfo ante Águilas del América con polémica arbitral incluida

Ciudad de México.- Los Pumas consiguieron una agónica victoria ante Águilas del América, conquistando el 'Clásico Capitalino' en su edición del Clausura 2026. El compromiso en el Estadio Olímpico Universitario se resolvió en los últimos minutos cuando una polémica arbitral abrió las puertas para que la escuadra auriazul asegurara los tres puntos.

A pesar de las expectativas que había en torno a este compromiso de la jornada 12, las acciones terminaron por decepcionar, ya que hubo escasez de oportunidades de peligro generadas. La primera mitad fue la que menos emociones tuvo, pues ambas escuadras se dedicaron a tener posesiones largas de balón, pero sin atreverse a romper la última línea del conjunto contrario.

La más clara para los locales llegó en una conexión de Guillermo Martínez con Juninho Vieira. El 'Memote' habilitó a su compañero con un cabezazo, pero la definición del atacante brasileño se estrelló en el poste. Para las Águilas, Keylor Navas se convirtió en una pesadilla, pues tuvo varias intervenciones exitosas que ayudaron a mantener el arco universitario en ceros.

¡Heroico Morales! uD83EuDDB8uD83CuDFFD



Nunca dejó de pelear y tuvo su recompensa, le dio la victoria a @PumasMX y es el #TecateJugadorDelPartido. uD83DuDE0EuD83DuDC3E

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Los dirigidos por Efraín Juárez iban tomando el protagonismo conforme se llegaban los minutos finales, alentados por toda la afición universitaria que abarrotó el recinto de la UNAM. Cuando parecía indicar que las hostilidades finalizarían sin dianas, llegó la polémica arbitral en los últimos minutos.

Cuando ya se jugaba el agregado de la parte complementaria, Guillermo Martínez ingresó al área de Coapa, pero fue derribado por Cristian Borja; la jugada en primera instancia no fue marcada falta, pero desde el VAR llamaron a César Arturo Ramos para que revisara la acción. Apoyado por la tecnología, el silbante central dictó el penal y Robert Morales se encargó de cobrar desde los 11 pasos.

Para que toda la gente de @PumasMX se vaya a dormir feliz, aquí el gol de Robert Morales. uD83CuDFA5



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La última jugada del partido fue dentro del área universitaria, cuando el América demandaba una pena máxima a su favor tras una supuesta mano de Tony Leone, lo cual fue omitido y Ramos dio el silbatazo final. Con este resultado, los Pumas lograron treparse a la cuarta posición de la tabla, solo por detrás del Guadalajara, Cruz Azul y Pumas.

Fuente: Tribuna del Yaqui