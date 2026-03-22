Rayos de Hermosillo no se rinden y se refuerzan para seguir en la pelea en el Cibacopa

Hermosillo, Sonora.- Prácticamente a la mitad de la temporada, Rayos de Hermosillo reforzó la plantilla rumbo a la parte complementaria de la Liga Mexicana de Básquetbol Cibacopa, presentada por caliente.mx, con la contratación de tres nuevos jugadores con experiencia profesional en circuitos como la G League y la liga francesa.

Woody Newton, Trey Wertz y Jordan Henderson son tres nombres que prometen intensidad en la duela y emociones en la grada. El equipo no solo fichó figuras; sumó carácter, tiro y músculo competitivo para pelear cada segundo sobre la duela del Cibacopa.

¡Tremenda clavada por parte de Rayos! ?? pic.twitter.com/xsnYeqrvvU — Liga Mexicana de Basquetbol CIBACOPA (@cibacopamx) March 22, 2026



Atwood 'Woody' Newton II, originario de Washington D.C., de 2.03 metros de estatura, es un alero/pívot que se formó en McKinley Tech y Mt. Zion Prep, donde destacó como anotador y reboteador, siendo clasificado por Rivals entre los mejores reclutas de su generación.

Inició su carrera universitaria en Syracuse, después pasó a la Estatal de Oklahoma y más tarde se incorporó al programa de George Mason, convirtiéndose en una pieza importante del equipo por su defensa, su capacidad para anotar desde el perímetro y su habilidad para recuperar rebotes. Llega a Rayos para aportar al conjunto en ambos lados de la cancha.

Los refuerzos llegan decididos a aportar



Trey Wertz, nacido en Charlotte, es ese guardia que siempre parece tres pasos por delante. Base/escolta de formación en Notre Dame, Wertz combina lectura de juego con un manejo de balón que desactiva defensas y arma jugadas al primer toque.

Su paso por Francia no fue solo un sello más en el pasaporte: allá afinó el disparo exterior y ganó temple para ejecutar en momentos calientes. En Hermosillo aportará pase limpio, transición fulminante y esa capacidad de romper esquemas con un pase que parece sencillamente obvio... hasta que ya anotaron.

Hermosillo espera mucho de sus refuerzos



Jordan Henderson llega desde Cincinnati con cicatrices de guerra de la G League y la mentalidad de quien no se rinde. Es energía física, defensa implacable y versatilidad para cerrar espacios en el perímetro. Cuenta también con experiencia en el baloncesto de Grecia, por lo que su talento es su carta de presentación.

Esta mezcla -creatividad en la base, músculo en la defensa y ejecución en el perímetro- le da a Rayos un nuevo pulso. No es solo talento; es química potencial: rapidez para rompimientos, físico para competir y tiros para castigar.

Fuente: Tribuna del Yaqui