Rayos de Hermosillo no se rinden y se refuerzan para seguir en la pelea en el Cibacopa

Hermosillo, Sonora.- Prácticamente a la mitad de la temporada, Rayos de Hermosillo reforzó la plantilla rumbo a la parte complementaria de la Liga Mexicana de Básquetbol Cibacopa, presentada por caliente.mx, con la contratación de tres nuevos jugadores con experiencia profesional en circuitos como la G League y la liga francesa.
Woody Newton, Trey Wertz y Jordan Henderson son tres nombres que prometen intensidad en la duela y emociones en la grada. El equipo no solo fichó figuras; sumó carácter, tiro y músculo competitivo para pelear cada segundo sobre la duela del Cibacopa.
Atwood 'Woody' Newton II, originario de Washington D.C., de 2.03 metros de estatura, es un alero/pívot que se formó en McKinley Tech y Mt. Zion Prep, donde destacó como anotador y reboteador, siendo clasificado por Rivals entre los mejores reclutas de su generación.
Inició su carrera universitaria en Syracuse, después pasó a la Estatal de Oklahoma y más tarde se incorporó al programa de George Mason, convirtiéndose en una pieza importante del equipo por su defensa, su capacidad para anotar desde el perímetro y su habilidad para recuperar rebotes. Llega a Rayos para aportar al conjunto en ambos lados de la cancha.
Trey Wertz, nacido en Charlotte, es ese guardia que siempre parece tres pasos por delante. Base/escolta de formación en Notre Dame, Wertz combina lectura de juego con un manejo de balón que desactiva defensas y arma jugadas al primer toque.
Su paso por Francia no fue solo un sello más en el pasaporte: allá afinó el disparo exterior y ganó temple para ejecutar en momentos calientes. En Hermosillo aportará pase limpio, transición fulminante y esa capacidad de romper esquemas con un pase que parece sencillamente obvio... hasta que ya anotaron.
Jordan Henderson llega desde Cincinnati con cicatrices de guerra de la G League y la mentalidad de quien no se rinde. Es energía física, defensa implacable y versatilidad para cerrar espacios en el perímetro. Cuenta también con experiencia en el baloncesto de Grecia, por lo que su talento es su carta de presentación.
Esta mezcla -creatividad en la base, músculo en la defensa y ejecución en el perímetro- le da a Rayos un nuevo pulso. No es solo talento; es química potencial: rapidez para rompimientos, físico para competir y tiros para castigar.
Fuente: Tribuna del Yaqui