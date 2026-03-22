Sin rencores; Randy Arozarena se disculpa con Cal Raleigh tras la polémica en el Clásico Mundial 2026

Ciudad de México.- Randy Arozarena aceptó que pudo solucionar los problemas personales que tuvo con Cal Raleigh durante el Clásico Mundial de Beisbol 2026. El patrullero naturalizado mexicano reveló que se acercó a pedirle disculpas a su compañero en los Seattle Mariners, pues no quiere tener distractores externos en el inicio de la temporada 2026 de la MLB.

Cabe recordar que la polémica inició cuando Arozarena tomó su primer turno en el partido entre las selecciones de México y Estados Unidos durante el WBC 2026. Randy saludó al umpire de home, pero cuando extendió su mano para hacer un choque de puños con su compañero de organización en Grandes Ligas, este se negó a devolver la cordialidad, dejando un momento incómodo sobre el diamante.

Cuando el encuentro finalizó, Randy habló sobre lo ocurrido y dejó ver la molestia que causó en él este desaire por parte del receptor de la novena estadounidense. "Se lo quiero decir a lo cubano, lo que tiene que hacer es irse por casa de la pin..., a lo mexicano: que se vaya para casa de la ver... Y en inglés: El "good to see you" que me dijo, que se lo meta en el cu...".

#Deportes | Polémica en el Clásico Mundial 2026: @RandyArozarena estalla contra Cal Raleigh tras negarle el saludouD83DuDE24?https://t.co/WQDDSmVBom — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 10, 2026

Dos semanas después, fue el propio jugador mexicano quien emitió una nueva postura en la cual deja en claro que los problemas con su compañero de equipo. En un comunicado dado a conocer a través de los Mariners, Randy afirmó que tuvo un acercamiento con Raleigh para ofrecerle disculpas.

Cal y yo hemos hablado y me disculpé por lo que dije después del juego. Nada en el Clásico Mundial de Béisbol cambia el hecho de que somos hermanos y compañeros de equipo".

El patrullero azteca afirmó que quiere concentrarse al 100 por ciento en su desempeño en el arranque de la temporada 2026 de MLB, por lo que buscó solucionar este problema antes de la jornada inaugural. "Entiendo que, con el Opening Day a pocos días, no quiero que esto sea una distracción".

Randy Arozarena releases statement ahead of season:



"I understand that with Opening Day a few days away, I don’t want it to be a distraction. Cal and I have talked and I apologized for what I said after the game. Nothing in the WBC takes away from the fact that we are brothers… pic.twitter.com/IjCrgacd42 — Underdog MLB (@UnderdogMLB) March 21, 2026

Por su parte, Dan Wilson, manager de Seattle, celebró que dos de sus elementos más importantes hayan podido resarcir sus diferencias y ahora podrán trabajar en equipo para buscar el anillo de la Serie Mundial 2026. "De lo que hemos hablado en ese clubhouse. Es un grupo especial. Se quieren mucho y sí, ya era hora".

Fuente: Tribuna del Yaqui