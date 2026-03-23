16 sonorenses consiguieron su boleto al Nacional de Boxeo: Conoce de quiénes se trata

Chihuahua, Chihuahua.- Sonora una vez más se llena de gloria, ya que 16 pugilistas del estado lograron subir al podio en la Olimpiada Regional y con esto amarraron su pase a los Juegos Nacionales, que se disputarán la primera semana de mayo en Tepic, Nayarit.

Tras una intensa jornada, efectuada este fin de semana en el Gimnasio Rodrigo M. Quevedo de Chihuahua, se confirmaron a los sonorenses que avanzaron en categoría, división y rama. En total son 13 varones y tres mujeres los que representarán a la región en el concurso más importante juvenil del país.

#Deportes | 16 sonorenses (13 hombres y 3 mujeres) son los que obtuvieron su pase directo a la Olimpiada Nacional de Boxeo uD83EuDD4AuD83CuDDF2uD83CuDDFD



Cajeme tendrá dos representantes para los también conocidos como Juegos Conade: Alejandro Cerecer y 'El Pollo' Argüelles uD83EuDD29



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Por Cajeme, destaca la presencia de Alejandro Cerecer, quien se quedó con la plata en el Regional, lo que le valió obtener su pase directo a los también conocidos como Juegos Conade, donde el también conocido como 'Bartolo' buscará colgarse su segunda medalla. A su vez, José Argüelles, 'El Pollo', también levantó la mano por Ciudad Obregón asegurando su pase. En el caso del jovencito del Gym Graham, será la primera vez que participará en unos Juegos Nacionales.

Por otra parte, Jesús Francisco Saavedra (54), Azael Eduardo Ruiz (66), Santiago López (más de 80), Isaac Alexander Acosta (48) y Gilberto Coronado (52). Además de José Aarón Páez (57), Jesús Lara (70), Jesús Gadiel Pestaño (63), Aracely Silva (48) y Damaris Xiomara Fernández (63), también sellaron su clasificación este fin de semana en la categoría Sub 17. Mientras que en la categoría Sub 19 disputarán campeonatos: Irving Guadalupe Padilla (75), José Eduardo Argüelles (85), Daniel Francisco Ayala (más de 90), Jesús Corral (50) y Kimberly Soqui (48).

En el camino se quedaron Gabriela Hernández, pugilista con gran recorrido amateur, que inclusive ha puesto a Sonora en lo más alto, ya que el año pasado ganó la medalla de plata en la Copa América de Boxeo, e igualmente subió al podio en España, en un evento donde representó a México.

Mientras que el dos veces medallista nacional Marco Castañeda, de Hermosillo, no pudo meterse a la gran final de la Olimpiada Regional, por lo que por primera vez en los últimos dos años no estará en los Juegos Nacionales, que se celebrarán del 3 al 14 de mayo en Tepic.

Alejandro arriba del ring

Los que obtuvieron el pase

Aracely Silva Damaris Fernández Jesús Corral Irving Padilla José Arguelles Daniel Ayala Alejandro Cerecer Isaac Acosta Gilberto Coronado Jesús Saavedra Aaron Páez Jesús Pestaño Azael Ruiz Ulises Lara Santiago López Kimberly Faraisha

Fuente: Tribuna del Yaqui