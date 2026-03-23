Cimarrones de Sonora se lleva los tres puntos en su visita a La Piedad y es sublíder en la Liga Premier

La Piedad, Michoacán.- Cimarrones de Sonora se mantiene con su gran paso en la Liga Premier de Futbol Mexicano, pues este fin de semana hizo la rebeldía al sacar tres puntos en uno de los estadios más complicados del certamen, como lo es el Juan N. López, superando 3-2 a La Piedad.

El duelo estuvo lleno de emociones, pero los de la H lograron remontar y llevarse la victoria en la jornada 24 de la temporada 2025-2026. Con este resultado, el equipo se mantiene en la segunda posición de la tabla general con 49 unidades, lejos todavía del primer lugar que le corresponde a Durango con 67 puntos.

Acciones

Desde el arranque, los dos clubes salieron en busca de la victoria, y fue al minuto 35 cuando los locales abrieron el marcador con un trazo largo que encontró César Vega y remató ante la salida del arquero Manuel Fimbres para el 1-0 que además hizo vibrar a la afición mochitense.

En un partido lleno de emociones, Cimarrones de Sonora logró remontar al vencer 3-2 a La Piedad en la jornada 24 de la temporada 2025-2026 en la Liga Premier.



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A los seis minutos, antes de que terminara la primera mitad, Omar Rodríguez en jugada individual puso el 2-0 para aumentar la ventaja a favor de La Piedad. Pero el gusto les duró poco, ya que durante el complemento, Cimarrones logró remontar el partido. Al minuto 68, Nelson Rodríguez acercó a los sonorenses con remate de cabeza.

Posteriormente en la recta final, al minuto 84, Pablo Molina remató desde afuera del área para lograr la igualada. Mientras que la fiesta por parte de Cimarrones llegaría en el tiempo agregado, con tanto de Bryant Navarro tras aprovechar un tiro libre desde afuera del área, venciendo al arquero.

A falta de dos fechas, los sonorenses están cerca de asegurar su lugar en la fase final de filiales, pues clasifican cuatro equipos y se disputa desde semifinales rumbo al título. Actualmente están en el lugar dos. Mientras que La Piedad ocupa el lugar 12 y perdió su oportunidad de meterse a la Liguilla, firmando una temporada para el olvido.

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El próximo partido de Cimarrones de Sonora será en casa cuando reciban a Durango este viernes 27 de marzo a las 19:00 horas (tiempo de Sonora) en el estadio Héroe de Nacozari. El choque promete, ya que se trata de los dos mejores equipos de la actualidad y además dos de los clubes con la etiqueta de llegar a la gran final en la Liga Premier.

Fuente: Tribuna del Yaqui