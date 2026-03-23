La libra; Brandon Woodruff se recupera y será el quinto abridor de los Brewers en la campaña

Milwaukee, Estados Unidos.- Al parecer, Brandon Woodruff sí estará listo para comenzar la temporada a tiempo, en un avance positivo para una rotación de los Milwaukee Brewers que carece de lanzadores de experiencia; después de anunciar este lunes que el diestro dos veces All-Star sería titular en el quinto partido de la temporada, el 31 de marzo cuando reciban a los Tampa Bay Rays.

Woodruff había pasado el entrenamiento de primavera recuperándose tras perderse la postemporada por una distensión en el dorsal, lo que plantea la posibilidad de que empezara el año con al menos una breve estancia en la lista de lesionados. Afortunadamente para él, no será así.

Brewers rotation to begin season:



Jacob Misiorowski

Chad Patrick

Brandon Sproat

Kyle Harrison

Brandon Woodruff — Underdog MLB (@UnderdogMLB) March 23, 2026

"Personalmente sentí que estaba en una buena posición", dijo Woodruff antes del partido de exhibición que sostendrán los Brewers este lunes por la noche contra los Cincinnati Reds en el American Family Field. "Me estaba recuperando. Probablemente mi recuento de lanzamientos sea obviamente un poco menor que el de algunos de los que salen del campamento, pero sentí que me estaba recuperando. Sentía que las cosas estaban ahí y que iban avanzando. No sentía que quisiera lanzar en partidos de ligas menores, básicamente así me sentía al respecto".

El diestro será el quinto abridor de la rotación

Con Woodruff disponible, la rotación que abrirá la temporada sin Quinn Priester, quien tuvo una temporada de despegue el año pasado con un récord de 13-3 y una efectividad de 3.32, tiene un gran impulso. El mánager de los Brewers, Pat Murphy, dijo: "Creo que verás a (Priester) a principios de mayo si todo va bien" mientras el lanzador derecho lidia con un problema nervioso.

Eso deja a Milwaukee abriendo con una rotación con mucho talento pero con pocos veteranos, más allá del experimentado diestro de 33 años Woodruff, que vuelve a los Brewers tras aceptar su oferta de 22.025 millones de dólares durante la pretemporada.

Woodruff está listo para arrancar la campaña

El lanzallamas Jacob Misiorowski, que disputó 15 partidos como novato la temporada pasada, abrirá el partido inaugural el jueves contra los Chicago White Sox. Los diestros Chad Patrick y Brandon Sproat serán titulares en los dos últimos partidos de la serie de los White Sox, mientras que el zurdo Kyle Harrison será titular en el partido inaugural de la serie del lunes contra los Rays.

Fuente: Tribuna del Yaqui