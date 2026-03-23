Los Cubs iniciarán la campaña sin uno de sus estelares jugadores, lesionado en el Clásico Mundial

Arizona, Estados Unidos.- La resaca por la eliminación del equipo de Japón en el Clásico Mundial de Beisbol, afectó no sólo a los nipones, sino también a algunos equipos de MLB que se preparan para el arranque de el Opening Day 2026, este jueves 26.

Uno de estos equipos son los Chicago Cubs, quienes dieron a conocer este lunes que su estelar jardinero, Seiya Suzuki comenzará la temporada en la lista de lesionados mientras se recupera de un esguince de rodilla derecha sufrido jugando para su país en el Clásico.

El jardinero se lesionó jugando con Japón

Es por ello que los Cubs ya habían descartado a Suzuki para el partido inaugural de este próximo jueves contra los Washington Nationals. El entrenador Craig Counsell dijo que Suzuki se dirige a la lista de lesionados tras un esguince del ligamento cruzado posterior de la rodilla en la derrota de Japón ante Venezuela el 14 de marzo en los cuartos de final del CMB.

"No estará listo para jugar el Día Inaugural. Tenemos que tomar una decisión. Una vez que pase el Día Inaugural, tenemos que tomar una decisión: ¿Tiene sentido simplemente darle algo de tiempo? Tenemos tiempo para tomar esa decisión, pero ahí es donde estamos".

La campaña anterior fue la mejor para él en su carrera

Suzuki, de 31 años, caminó con cautela hacia el banquillo tras un deslizamiento de cabeza hacia segunda base cuando fue atrapado robando en la primera entrada. Suzuki fue reemplazado en el jardín central tras el final de esa media entrada.

El guardabosque japonés se encuentra en la última temporada de un contrato de cinco años valorado en 85 millones de dólares. Ha bateado para .269 con 87 jonrones y 296 carreras impulsadas en 532 partidos con los Cubs, incluyendo 103 carreras impulsadas, liderando al equipo con 32 jonrones en 2025.

Para suplir su ausencia en el roster inicial, los Cubs están incorporando al veterano Michael Conforto a la plantilla de 40 jugadores antes del partido inaugural. Conforto fue invitado fuera de la plantilla para los entrenamientos de primavera. El jugador de 33 años bateó para .273 esta primavera. Conforto bateó solo .199 con 12 jonrones la temporada pasada con los Los Angeles Dodgers.

Fuente: Tribuna del Yaqui